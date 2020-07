Das Team um Jürgen und Petra Seybold ist für seine Gäste da. Hier kann man unter Seybold‘s Fischernetzen in entspannter Atmosphäre das Beste, was die Flüsse und Meere dieser Welt zu bieten haben, genießen und das natürlich alles fangfrisch. Die Familie Seybold lebt seit der zehnten Generation vom Fischfang auf dem Neckar und setzt diese Tradition immer noch fort. In der Küche wird alles mit Liebe und den Zutaten der Saison frisch und lecker zubereitet. Auf der handgeschriebenen Wand und Stelltafeln findet man täglich neue kulinarische Köstlichkeiten. Ob ein leckeres Süppchen, knackiger Salat oder knusprig gebratener Fisch.

Ab 1. Juli öffnet Seybold mit einem neuen Konzept. Das Fischrestaurant wird jeden Monat die ersten 14 Tage vollständig von Montag bis Sonntag öffnen, die restlichen zwei Wochen des Monats wird das Restaurant geschlossen bleiben. Zudem setzen Jürgen und Petra Seybold zukünftig vermehrt auf Eventabende und eine regelmäßig wechselnde Speisekarte. Ebenfalls neu dazugekommen ist eine Jagdecke, in der es von Jürgen Seybold selbst gejagtes Wild geben wird.

Seybold Fischrestaurant

Hoher Steg 20 · 74348 Lauffen am Neckar

Tel. 07133-900566 · www.seybold-fisch.de