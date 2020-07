Solymar Therme Bad Mergentheim

Einfach mal den stressigen Alltag hinter sich lassen! Einen Tag voller Entspannung und Ruhe genießen. Die Besucher können in die entschleunigende Welt der Solymar Therme eintauchen und die wohltuende Wirkung der solehaltigen Paulsquelle in den sechs warmen Vital- und Solebecken spüren.

In der prämierten Saunalandschaft kommt man ins Schwitzen und kann den Gedanken, mit Blick auf das schöne Taubertal, freien Lauf lassen. Ganz besonders wird das Badevergnügen bei den wechselnden Veranstaltungen der Therme.

Jeden Dienstag um 11 Uhr findet die Solymar Aqua Fitness (45 Minuten) auf einem neuen Level für Einsteiger und Fortgeschrittene statt. Jeden Mittwoch ist Gesundheitstag mit Wasser-Gymnastik und Entspannungseinheiten. Dazu gibt es frisches Obst und im Dampfbad werden wohltuende Peelings angeboten.

Von September bis April wird jeden Freitagabend zur Nacht der Lichter eingeladen. Geboten wird Entspannung bei gemütlichem Kerzenschein und besonderen Sauna-Aufgüssen. Entspannen bis tief in die Nacht! Jeden ersten Freitag im Monat ist die Therme bis 1 Uhr geöffnet. Die Besucher erwarten halbstündlich Aufgüsse mit einzigartigen Zugaben und Entspannung in besonderer Atmosphäre. Verschiedene Peeling-Angebote runden den abendlichen Thermenbesuch ab. Samstag ist Saunatag! Echte Sauna-Fans kommen am Saunatag in der Solymar Therme voll auf ihre Kosten. Neben exklusiven Aufgüssen und Peelings werden Ihnen besondere Entspannungseinheiten geboten. Jeden dritten Samstag ist Event-Samstag: Abgestimmt auf saisonale Mottos wird am Abend mit einem speziellen Aufgussprogramm in der Saunalandschaft sowie Musik und Cocktailbar in der Therme ein abwechslungsreiches Wellnessprogramm geboten. Familienspielzeit heißt es jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr. Im Sport- und Familienbad der Solymar Therme finden für große und kleine Gäste Wasserspiele und Wettbewerbe statt, die den Badeausflug noch spannender machen. Während den Ferienzeiten gibt es die Familienspielzeit sogar täglich. Neben den zwei rasanten Rutschen lädt besonders der neue Aqua-Track zum Austoben und Herumtollen ein.

Solymar Therme

Erlenbachweg 3 · 97980 Bad Mergentheim

Tel. 07931-481300 · www.solymar-therme.de