Sommerferienprogramm Porsche4Kids

Foto: Sabine Bloch

Schon zum 9. Mal bietet das Porsche Museum in den Sommerferien ein spannendes Programm für Mädchen und Jungen zwischen fünf und 13 Jahren an. Vom 4. bis 23. August lädt Porsche 4Kids etwa 50 Kinder pro Tag von 10 bis 16 Uhr in die »Autofabrik« ein. Für diesen Zeitraum von drei Wochen holt das Museum die Porsche Produktion 4.0 in die eigenen Räume. Die Teilnehmer des Sommerferienprogramms, das auf Deutsch und Englisch stattfindet, erhalten nicht nur einen exklusiven Einblick in die Produktionsabläufe des Unternehmens, sondern dürfen auch selbst experimentieren.

Die Erlebnisstation Taycan Werk zeigt die neuen Produktionshallen des vollelektrischen Sportwagens aus der Vogelperspektive. Über das zwei mal zwei Meter große Spielfeld dürfen die Kinder dann einen Roboter steuern und einen Einblick hinter die Kulissen der CO2-neutralen Produktion erlangen. Sprechende Stifte vermitteln spannendes Hintergrundwissen zu den Themen Robotik und Produktion. »Schon gewusst?«-Vergleiche bringen die Kinder zum Staunen und bleiben in Erinnerung. Bei der Station »Mensch und Maschine« schlüpfen die kleinen Entdecker in Zweierteams oder als Familie in die Rolle von Programmierern und Robotern und lernen spielerisch, wie präzise die Anweisungen an einen Roboter formuliert sein müssen, damit dieser sie auch ausführt. Begleitet werden die Kinder von Tina Turbo und Tom Targa. Als Experten für Nachhaltigkeit, Innovationen und Sicherheit stehen die Maskottchen mit Rat und Tat zur Seite.

Um auch dem Thema Hygiene die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken, begeben sich die kleinen Entdecker auf die Spuren von Corona.

In der Erlebnisstation »Seifenfabrik« lernen die Kinder durch altersgerechte Experimente wichtige Hygienegrundregeln kennen und können eine eigene Seife gießen, die sie anschließend mit nach Hause nehmen dürfen. So erleben sie das Thema Hygiene spielerisch und mit allen Sinnen. Die »Seifenfabrik« wird von Tina Turbos Freunden Tom Targa und Filmikone Sally Carrera begleitet, die selbstverständlich Mundschutz trägt.

In kleinen Gruppen werden die Kinder pädagogisch wertvoll beschäftigt, während ihre Eltern entspannte Stunden im Porsche Museum verbringen und ihre Kinder gut aufgehoben wissen. Die Teilnehmer begeben sich auf eine Reise durch verschiedenste Erlebnisstationen, entdecken, erforschen und verstehen beispielsweise wie die Autofabrik Porsche Taycan auf der Multifunktionsfläche entsteht.

In der Familienlounge können sich die Eltern ausruhen und ihre Kinder gleichzeitig beim Spielen im Blick behalten. An dieser Station liegen Ausmalbilder und Zauberstifte bereit. Eine vorherige Anmeldung für das Sommerferienprogramm ist nicht notwendig.

Wer Tina Turbo und Tom Targa noch nicht kennt, wird auf der Internetseite www.porsche4kids.com fündig. Dort warten außerdem viele Spiele, Aktivitäten und Ausmalbilder auf die jungen Besucherinnen und Besucher.

Aber auch für große Fans der Traditionsmarke gibt es im Porsche-Museum viel zu entdecken. Mehr als 80 Fahrzeuge und zahlreiche Kleinexponate werden hier in einer einzigartigen Atmosphäre präsentiert. Neben weltberühmten Automobilikonen wie dem 356, 911 oder 917 werden auch die technischen Hochleistungen aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts von Professor Ferdinand Porsche ausgestellt. Denn schon seit dieser Zeit steht der Name Porsche für den Anspruch, sich niemals mit einer technischen Lösung zufrieden zu geben, die nicht kompromisslos die an sie gestellten Erwartungen erfüllt und sich noch verbessern lässt.

Porsche Museum »Autofabrik«

Dienstag 4. bis Sonntag 23. August · 10 bis 16 Uhr

Porscheplatz 1 · 70435 Stuttgart

Tel.: 0800-3560911 · info.museum@porsche.de

www.porsche.de/museum · www.porsche4kids.com