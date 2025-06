Sommernachtstraum und Paradise Moments: Der Juli in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Abkühlung in den Außenpools, entspannte Livemusik, Südseefeeling am Paradise Beach, Erfrischung an der Strand-Bar und vieles mehr erwartet alle Gäste in diesem Sommer in der Thermen & Badewelt Sinsheim. Die Sonne im Gesicht, feiner Sand unter den Füßen, das Rascheln der Palmenwedel – der Sandstrand »Paradise Beach« erwartet die Gäste auch in diesem Jahr wieder am Thermensee. Ob Drinks an der Strandbar, Erfrischung in den Außenpools, ein schattiges Plätzchen unter den Südseepalmen oder Entspannung pur in den Hängematten oder beim sanften Schaukeln – all das macht die Thermen & Badewelt Sinsheim zu einer der begehrten Outdoor- und Sommerdestinationen in der Region. Die große Resonanz und das durchweg positive Feedback der vergangenen Jahre sprechen für sich: Auch in den Sommerferien 2025 (31.7.-14.9.) öffnet die Thermen & Badewelt Sinsheim das Palmenparadies und den Paradise Beach für die ganze Familie. Hier erwartet Groß und Klein ein abwechslungsreiches Programm voller Spaß, Entspannung und gemeinsamer Erlebnisse. An warmen Sonnentagen öffnet sich das große Cabrio-Panoramadach und die Gäste genießen die einzigartige Südseeatmosphäre unter freiem Himmel. Jeder Sonnenstrahl wird eingefangen und der laue Wind sorgt für die frische Brise. Beim kühlenden Bad nach dem Saunagang in der Lagune geht der Blick hoch in den Himmel. Und falls der Sommerhimmel mal bewölkt oder regnerisch ist, steht dem Wohlfühlen unter Palmen mit Südseefeeling dennoch nichts im Wege. Ab dem 21. Juli gibt es für die Gäste direkt am Paradise Beach ein weiteres Highlight – Entspannung und Action zugleich. Die beliebte, aufblasbare Surfstation ist Garant für großen Sommer-Spaß – für alle, vom Profi bis zum Anfänger. Die Surf-Slots (30 Min) sind vor Ort an der Surfstation oder vorab über die App BLUPHORIA buchbar.

Das Programm im Juli

11.7.2025 Sommernachtstraum

In der Thermen & Badewelt Sinsheim wird ein großes Sommerfest am Paradise Beach und im Palmenparadies gefeiert. Besucher genießen den Sand unter den Füßen, das Sonnenbad unter Palmen, die Abkühlung in den Außenpools und erleben einen unvergesslichen Sommertag mit einem unterhaltsamen Showprogramm. U.a. mit mitreißender Live-Musik mit der Taylor Swift Tribute Band, pulsierenden Beats von DJane AriaM & beeindruckender Effekt-Show, kreativen Mitmachaktionen und der Lotusblüten-Wunschaktion.

12.7.2025 Sommernachtstraum

Auch am zweiten Tag des großen Sommerfests wartet die Thermen & Badewelt Sinsheim mit einem unterhaltsamen Showprogramm auf. U.a. mit mitreißenden, rhythmischen Beats mit DJane AriaM, energiegeladener Live-Musik mit der Band who2ladies, kreativen Portraitzeichnungen mit der talentierten Mayha, atemberaubender Tanz-Show, faszinierender LED Samba-Show und der Lotusblüten-Wunschaktion.

18. Juli 2025 Paradise Moments "Endless Summer"

Besucher erleben eine Wohlfühloase der Sinne. Zwischen 18 und 22 Uhr erwartet sie musikalische und künstlerische Highlights, die Urlaubsfeeling pur versprechen. Freuen kann man sich auf entspannte House Beats mit DJ Manuel Müller, faszinierende Hula-Performance mit der Hawaiian Hula Show, Südsee-Flair mit einer farbenprächtigen Südsee-Show und exklusive Eventaufgüsse in der Vitaltherme & Sauna.

Immer dienstags (Juni bis August) Acoustic Summer

Jeden Dienstag ab 16 Uhr egibt es ein entspannter Abend mit abwechslungsreicher akustischer Musik, während man den Tag am Paradise Beach ausklingen lässt. Live Musik von Künstlern wie Julian Pförtner und Samira Reich verzaubern mit ihren entspannten Klängen und schaffen eine besondere Atmosphäre. Ob beim Bad im erfrischenden Außenpool, auf der bequemen Hängematte oder mit einem Cocktail an der Strand-Bar – so fühlt sich der Abschluss eines perfekten Sommertages an. Info: Bei schlechtem Wetter findet der „Acoustic Summer“ im Palmenparadies statt.