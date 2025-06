Sommerwellness in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Ein leckerer Cocktail an der Strandbar, Erfrischung in den Pools und Lagunen, dazwischen ein belebender Saunagang – das ist der Takt des Sommers. Besucher der Badewelt Sinsheim erwartet ein sommerliches Aufguss-Programm, das sie vor dem Besuch bereits in der BLUPHORIA-App entdecken können. Hier gibt es alles, was Wellness im Sommer so besonders macht.

So lassen sich die Paradise Moments "Mittsommer" am 20. Juni von 17:30 bis 22:00 Uhr feiern. Ein Abend, der mit einzigartigen Erlebnissen und Wohlfühlmomenten verwöhnt – eine perfekte Feier des Mittsommers!

Dazu gibt es an diesem Abend ein liebevoll abgestimmtes Show- und Aufgussprogramm mit Live-Musik unter Palmen – darunter:

Schwedische Musik im Streich-Duo mit Alessandra und Laura

Kreativworkshop mit Fummel & Wedel

Wunschbänder-Aktion

Räucherzeremonien & Pirts-Rituale

Die Eventreihe "Paradise Moments" ist im Eintrittspreis der Therme inkludiert.

Wer Lust auf Action und Bewegung hat, der erlebt ab 21. Juli 2025 die Surf Days am Paradise Beach. Die aufblasbare Surfstation ist Garant für großen Sommer-Spaß – für alle, vom Profi bis zum Anfänger (Kinder ab 1,30m Körpergröße und 33kg). Von Juni bis August gibt’s immer dienstags den »Acoustic Summer« mit entspannender Livemusik am Beach. Die Familienzeit unter Palmen kann man in den Sommerferien (31.7.-14.9.) genießen. Ob gemeinsames Kreativ-Angebot, Wasserspaß oder Familienwellness mit Verwöhnprogramm – das ist Spaß und Erholung für Groß und Klein. Die Thermen & Badewelt Sinsheim zählt mittlerweile zu einer der beliebtesten Sommerdestinationen in der Region. Entspannte Wohlfühlmomente im Himmelbett am Natursee, eine Yoga-Session zum Innehalten, Zumba-Special zum Auspowern und danach ein Cocktail im Außenpool, während der Blick über den hügeligen Kraichgau und die Burg Steinsberg schweift.

Tipp: Am besten schon mal den »Sommernachtstraum« am 11. und 12. Juli vormerken! Das große Sommerfest unter Palmen bietet beste Unterhaltung, Musik, Tanz und kreative Mitmach-Aktionen mit vielen Überraschungen.