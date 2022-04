Spiele-Inseln – jeden Mittwoch bis Pfingsten

Ab 27. April 2022 können Groß und Klein an den Spiele-Inseln bei Geschicklichkeits-, Brett- und Knobelspielen immer mittwochs zusammen spielen und Freude haben. Bis Pfingsten werden die Spieltische unter den roten Sonnenschirmen an jeweils wechselnden Plätzen in der City zu finden sein.

Die Spiele-Inseln werden von Hartmut Lies von Spiel-o-top betreut, der u.a. beim Esslinger Frühling und Esslinger Herbst auf dem Hafenmarkt das HEIGES Spieleparadies ermöglicht. Im vergangenen August wie auch bei ES funkelt im September gab es die ersten Spiele-Inseln, die großen Anklang fanden.

Nach dem Esslinger Frühling und den Gartentagen am ersten April-Wochenende soll es nun immer wieder einladende Aktivitäten in den Straßen und auf den Plätzen geben. Mehrere dieser Aktionen organisiert die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus (EST) in Abstimmung mit der City Initiative Esslingen (CIE). Auch die Fachgeschäfte und die Straßengemeinschaften werden unter dem Motto „FrühlingsGARTEN“ bis in den Juni hinein aktiv werden.

Die Geschäfte am Postmichel planen Anfang Mai eine Woche rund um das Thema „Ökologie und nachhaltige Produkte in unseren Sortimenten“ mit dem Nachhaltigkeitstag inkl. Aktionsständen am Samstag, 7. Mai 2022 rund um den Postmichelbrunnen.

Eberhard Thiessen feiert am Sonntag, 8. Mai 2022 „20 Jahre Thiessen Geigenbau“. Es erwartet die Gäste Wohlgefühl mit Sekt, Kaffee und Köstlichkeiten, zudem Streichinstrumente, Noten und ein bespieltes Klavier. Das steht für alle bereit, die – spontan oder geplant, ganz ungeübt oder bühnenreif – diesen besonderen Tag mit dem anreichern wollen, was Eberhard Thiessen die letzten 20 Jahre immer getragen hat: Die große Liebe zur Musik.

Die Geschäfte in der Küferstraße lassen das Erdbeerfest am Samstag, 4. Juni 2022 mit vielen neuen Ideen aufleben. Die Planungen sind bereits im Gange.

Alle Informationen zu den Aktionen finden sich stets aktuell auf https://city-esslingen.de/erleben und www.instagram.com/city.esslingen.