Stadt Eberbach: Immer einen Besuch wert

Urlaub in heimischen Gefilden ist Erholung pur. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Ein Besuch in Eberbach am Neckar verspricht ein genussvolles Erlebnis.

Eingebettet zwischen den sanften Hügeln des Odenwaldes liegt Eberbach, die malerische Kleinstadt am ruhig dahin fließenden Neckar, der sich wie ein silbernes Band durch die Stadt zieht. Die historische Altstadt mit den verwinkelten Gassen und den idyllischen Plätzen lädt zum Verweilen ein. Zu Fuß, per Rad oder auf dem Wasser erlebt der Besucher an den Ausläufern des Odenwaldes die beeindruckende Artenvielfalt der Auen und Wälder rund um Eberbach. Traumhaft schöne Aussichten ins Neckartal oder die Angebote unseres Einzelhandels und der Gastronomie genießen. Unzählige Möglichkeiten für sportlich Aktive und ein vielfältiges kulturelles Angebot machen den Aufenthalt in Eberbach zu einem genussvollen Erlebnis.

In Eberbach gibt es viel zu entdecken. Sehenswürdigkeiten wie der historische Pulverturm, das Thalheim`sche Haus oder die Burgruine können entweder auf eigene Faust oder im Rahmen einer spannenden Stadtführung erkundet werden. Das Freibad und das Museum der Stadt Eberbach sind immer einen Besuch wert.

Auf dem Neckar bieten Aktivitäten wie Kanufahren oder Stand Up Paddling gerade im Sommer eine angenehme Erfrischung. Auch Kindern wird hier sicher nicht langweilig: Mit dem Flyer der Stadtrallye können die Kleinen die Stadt erkunden. Das spannende Suchspiel hält am Ende auch eine kleine Überraschung bereit. Wanderfreunde kommen in Eberbach ebenfalls nicht zu kurz: Der Neckarsteig – in Eberbach ins Leben gerufen - ist bei der Abstimmung des »Wandermagazins« zu »Deutschlands schönstem Wanderweg 2018« in der Kategorie »Routen« gewählt worden.

Tourist-Info im Rathaus

Leopoldsplatz 1 · 69412 Eberbach

Tel. 06271-87-242 · www.eberbach.de