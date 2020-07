Stadt Langenburg

Die mächtige Schlossanlage hoch über der Jagst, deren Ursprünge ins 12. Jahrhundert. zurückgehen, wurde 1585 zur Residenz und 1610 im Renaissancestil ausgebaut. Sie ist seit Jahrhunderten Wohnsitz der Fürstenfamilie zu Hohenlohe-Langenburg. Eindrucksvoll sind auch Renaissance-Innenhof und Schlosskapelle. Das ehemalige Marstallgebäude des Schlosses wurde 1970 zum Automuseum umgebaut und ist auch in Corona-Zeiten für Besucher geöffnet.

Bei einem Spaziergang durch die Altstadt wird die Geschichte Langenburgs lebendig. Vom Stadttor gelangt man auf der Hauptstraße zur Stadtkirche, die 1499 als Kapelle zum Heiligen Blut erbaut wurde und zur Zeit der Reformation zur Pfarrkirche erhoben wurde. Romantische Fachwerkhäuser am Marktplatz gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Im heutigen Rathaus wurde 1767 der Schriftsteller Carl Julius Weber geboren. Er verfasste zahlreiche humoristische und satirische Schriften wie zum Beispiel »Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen«. Direkt gegenüber steht das Pfarrhaus, in dessen Vorgängerbau die Schriftstellerin Agnes Günther lebte und hier zu Ihrem Roman »Die Heilige und ihr Narr« inspiriert wurde. Vorbei am Hofratshaus geht’s durch den Schlosspark, der sich rund ums Schloss herum ausbreitet. Die Stadtmauer, die noch in der Hinteren Gasse oder in der Bächlinger Straße zu sehen ist, bietet herrliche Ausblicke ins Jagsttal.

Auf gut ausgeschilderten Rundwanderwegen oder den »Pfaden der Stille« findet man Erholung und Entspannung in einer noch nahezu unberührten Natur. Der landschaftlich reizvolle Kocher-Jagst-Radweg führt vorbei an Burgen und Schlössern durch Weinberge, Streuobstwiesen, Flusstäler und Hochebenen. Freibad mit Sauna, Liegewiese, Kiosk, und gleich daneben der Minigolfplatz, haben seit dem 1. Juli wieder geöffnet.

