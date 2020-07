Städtische Museen Heilbronn

Im Deutschhof und in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn gibt es in den Sommermonaten wieder zahlreiche Sonderausstellungen, Führungen und Veranstaltungen für alle Kunstinteressierten.

Am 18. Juli 2020 eröffnet die Ausstellung der diesjährigen Ernst Franz Vogelmann-Preisträgerin Ayşe Erkmen. Die in Berlin und Istanbul lebende Bildhauerin erhält den Ernst Franz Vogelmann-Preis für Skulptur 2020. Durch die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt die Jury Ayşe Erkmen als eine äußerst wandlungs- und ideenreiche Repräsentantin der zeitgenössischen Kunst mit einem weitgefassten Skulpturenbegriff sowie ihr ebenso solitäres wie außergewöhnliches künstlerisches Gesamtwerk.

Die Ausstellung »Peter Riek. Origin« im Museum im Deutschhof, die dem Künstler anlässlich seines 60. Geburtstags gewidmet wurde, wird bis zum 1. November 2020 verlängert. Der programmatische Titel »Origin« verweist auf Rieks geistig-intellektuelle Prägung durch die Literatur von den schwäbischen Romantikern bis Wilhelm Waiblinger und die Musik.

Das Museum bietet darüber hinaus zahlreiche digitale Angebote an. Diese findet man auf der Webseite der Museen (www.museen.hn.de), bei Instagram (@MuseenHeilbronn) oder auf Facebook (@StaedtischeMuseenHeilbronn).

Führungen, Workshops und Veranstaltungen finden zurzeit ausschließlich unter den aktuellen Hygienerichtlinien des Landes Baden-Württemberg statt. Anmeldungen sind erforderlich unter 07131 56-4542 oder museum.paedagogik@heilbronn.de.

Museum im Deutschhof

Deutschhofstraße 6 · 74072 Heilbronn

Tel. 07131-562295 · www.museen.hn.de

Kunsthalle Vogelmann

Allee 28 · 74072 Heilbronn

Tel. 07131-564420 · www.museen.hn.de