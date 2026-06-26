Technik Museen Sinsheim Speyer: Zwei Ausflugsziele für die ganze Familie

Hier erwachen Technikträume zum Leben: Die Technik Museen Sinsheim Speyer sind längst keine gewöhnlichen Museen mehr. Sie sind Erlebniswelten der ­Superlative, die die Herzen von Technikfans und Familien höherschlagen lassen.

Auf einer gigantischen Gesamtfläche von über 200.000 Quadratmetern bieten mehr als 6.000 Meisterwerke der Technikgeschichte eine unvergleichliche Reise durch vergangene Jahrzehnte und faszinierende Innovationen. Doch das Besondere hier ist: Anfassen und Mitmachen sind ausdrücklich erwünscht, denn die Exponate laden zu Abenteuern ein, die man sonst nirgendwo erleben kann. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, dem Himmel ganz nah zu sein? In den Museen wird dieser Traum Wirklichkeit, wenn Besucher in schwindelerregender Höhe direkt auf der Tragfläche eines riesigen Jumbo-Jets spazieren gehen oder die legendären Überschall-Passagierflugzeuge Concorde und Tupolev Tu-144 über Treppen erklimmen, um einen Blick in die Cockpits zu werfen. Sogar das gigantische, weltraumerprobte Space Shuttle Buran lässt sich hier aus nächster Nähe bestaunen. Wer lieber die Geheimnisse der Tiefsee ergründet, steigt einfach in den Bauch eines echten U-Boots hinab und erkundet die faszinierende, enge Welt unter der Wasseroberfläche.

Durch die kindgerechte Gestaltung und die enorme Vielfalt werden die Kleinen für ein paar Stunden zu echten Piloten, Lokführern oder Rennfahrern. Und während sich die Kinder auf den weitläufigen Spielplätzen nach Herzenslust austoben, schwelgen die Großen beim Bummel durch die Museumshallen inmitten charmanter Oldtimer, legendärer Formel-1-Boliden und schwergewichtiger Lokomotiven in Erinnerungen.

Technik Museen Sinsheim Speyer

Alle Informationen zu den Angeboten unter www.technik-museum.de