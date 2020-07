Teinacher Longneck-Sortiment

Longneck ist angesagt: Seit diesem Jahr ­präsentiert Teinacher sein einzigartiges ­Sortiment in der trendigen 0,33-l-Flasche. Zur Auswahl stehen das Teinacher Mineralwasser, die fruchtige Genuss-Limonaden, die leckeren Genuss-Schorlen sowie die stillen Eistees oder der Cola-Mix.

Da passt eins zum anderen: Auch das beliebte Genießer-Mineralwasser gibt es künftig in der 0,33-l-Longneck-Glasflasche. Und zwar in zwei besonders beliebten Sorten: Naturell und Medium – unverwechselbar durch ihre verschiedenen Flaschenverschlüsse. Die beiden leckeren Genuss-Schorlen mit 55% Direktsaft gibt es jetzt ebenfalls in der 0,33-l-Longneck-Glasflasche. Ob Apfel oder Apfel-Johannisbeere – der erfrischende Geschmack der Genuss-Schorlen überzeugt immer.

Lust am Genießen kommt mit den fruchtig-frischen Eistees auf. Diese gibt es in den Geschmacksrichtungen Pfirsich und Zitrone. Egal welche Sorte: Er ist immer ein echter stiller Durstlöscher. Natürlichkeit, die den Gästen schmeckt: Mit dem Teinacher Genuss-Cola-Mix wird ein erfrischendes koffeinhaltiges Getränk mit leckerem Cola-Orangengeschmack serviert.

Auch die erfolgreichen Teinacher Genuss-Limonaden in der angesagten 0,33-l-Longneckflasche sind voll im Trend. Dabei stehen fünf leckere Sorten zur Wahl: ­Zitrone, Orange-Mandarine, Rhabarber-Mirabelle, Mango-Maracuja-Orange und Johannisbeer-Holunder. So prickelnd kann Frucht-Genuss sein! Und: alle Getränke sind für die vegane Ernährung geeignet!

Der komfortable 12 x 0,33-l-Kasten für die trendigen Longnecks ist superleicht im Handling und lässt sich prima stapeln, sodass auf kleiner Lagerfläche besonders viele Flaschen mit verschiedenen Produkten und Sorten gelagert werden können. Einfach praktisch.

Mineralbrunnen Teinach GmbH

Badstraße 41 · 75385 Bad Teinach-Zavelstein

Tel. 07053-92620 · www.teinacher.de