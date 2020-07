The Game – Die Challenge in Heilbronn

Unter dem Motto »Spielen wie im Fernsehen« bietet The Game seit Januar 2019 ein einzigartiges Spieleformat an, bei dem die Teilnehmer die Kandidaten sind. Im Rahmen der Lockerungen von COVID-19 hat auch The Game wieder geöffnet.

Gründer Steffen und Micha erklären, wie es weitergeht.

Steffen, Micha: Wie kommt euer Spiele-Konzept an? Was ist euer Resümee seit Gründungsstart?

Wir sind zufrieden mit unserem Start und dem tollen Feedback der Teams. Mittlerweile waren über 260 Teams zum »challengen« bei uns und hatten sichtlich Spaß. Gerade unsere Spielidee, die in der Form einzigartig ist, hat es den Teilnehmern angetan. Außerdem haben wir im Januar 2020 die Spiele komplett erneuert.

Wie lässt sich The Game kurz beschreiben und mit wie vielen Teilnehmern kann man bei euch zur Challenge antreten?

Die Teilnehmer treten bei uns als Teams in vier kreativen Spielen gegeneinander an. Die Fähigkeiten; Geschicklichkeit, Wissen, Sinne und Action werden auf die Probe gestellt. Jedes Spiel bedeutet also eine neue Herausforderung für die Teams und macht unglaublich viel Spaß. Die Teilnehmeranzahl reicht von 2-40 Personen. Häufig haben wir 6- oder 8-Personengruppen, aber auch immer mehr Firmenevents mit bspw. 30 Personen. Aufgrund den aktuellen Corona-Verordnungen können wir bis zu 20 Personen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen begrüßen.

Was macht The Game als Team-Erlebnis aus?

Wir hatten von 10-jährigen bis 76-jährigen Teilnehmern alles dabei. Außerdem sind bei uns keine besonderen Begabungen notwendig, um mitzuspielen. Auf unserer Website kann die Wunschzeit einfach über unseren Online-Buchungskalender direkt gebucht werden.

The Game – Die Challenge OHG

Austraße 34 · 74076 Heilbronn

Tel. 07131-2794449 · www.thegame-hn.de