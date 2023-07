Thermen & Badewelt Sinsheim: Sommerzeit unter Palmen genießen

Die Sonne im Gesicht, feiner Sand unter den Füßen, das Rascheln der Palmenwedel – der Sandstrand »Paradise Beach« erwartet die Gäste in diesem Sommer wieder direkt am Thermensee. Ob Drinks an der Strandbar, Erfrischung in den Außenpools, ein schattiges Plätzchen unter den Südseepalmen oder Entspannung pur in den Hängematten oder beim sanften Schaukeln – all das macht die Thermen & Badewelt Sinsheim zu einer der begehrten Sommerdestinationen in der Region. Die große Resonanz und das durchweg positive Feedback im Vorjahr haben überzeugt – so öffnet die Thermen & Badewelt Sinsheim auch in den diesjährigen Sommerferien in Baden-Württemberg wieder das Palmenparadies und den Paradise Beach für die ganze Familie. Neben den Wasserattraktionen im Palmenparadies und dem Thermenstrand mit Außenpools, sind auch Mitmach-Aktionen für die Kinder geplant. Wer also nicht in die Ferne fliegt, der genießt seinen Sommerurlaub in der Therme. Die speziellen Mitmach-Aktionen für die kleinen Gäste (täglich 13-14 Uhr und 15-16 Uhr) machen Lust auf entspannte Stunden am Beach. Im Sommer duftet es in der Vitaltherme & Sauna nach natürlichen Kräutern und kühlenden Mentholkristallen. Saunieren ist auch zur warmen Jahreszeit sehr beliebt und wird von Experten gesundheitlich empfohlen. Die Düfte, dazu Klangerlebnisse und musikalische Untermalung sind aufeinander abgestimmt. Die Gästebetreuer der Thermen & Badewelt Sinsheim haben ein spezielles Sommerprogramm zusammengestellt. Den Sand an den Füßen spüren, ein kühles Getränk und dabei Filmhighlights erleben – dieses Kinoerlebnis hat etwas ganz Besonderes. Vom 19.-27. August findet das einzigartige Kinoevent am Paradise Beach der Therme statt. Am Nachmittag wird täglich ein Kinderfilm präsentiert, ehe um 19 Uhr die Vorstellung eines bekannten Blockbusters folgt.

Thermen & Badewelt Sinsheim, Badewelt 1, 74889 Sinsheim, Fon: 07261-40280, www.badewelt-sinsheim.de