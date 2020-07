Von Löwenstein bis Ebnisee

Eigentlich eine klassische Tour... wenn man aber auf dem Navi bei den Optionen kurvenreiche Strecke auswählt, findet man noch Plätze, an denen man sich wie im Urlaub fühlt.

Unsere zweite Tour wird beim einen oder anderen vielleicht ein »kenn ich schon«, »bin ich schon oft gefahren«, hervorrufen. Aber wir wollen versuchen, ein paar Streckenabnschnitte neu zu gestalten. Diese Route ist überall im MORITZ-Land beliebt, nicht zuletzt weil sie an der berühmt-berüchtigten Löwensteiner Platte vorbeiführt. Diese ist für Biker aus allen Himmelsrichtungen ein Magnet und wird es aus Bikersicht auch in Zukunft hoffentlich bleiben. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Aussichtsplattform gesperrt, was bei vielen Motorradfahrern auf Unverständnis stösst. Böse Zungen behaupten, es könnte ein Versuch sein, zu testen, ob sich das Bikerverhalten zugunsten der Anwohner verändert. Aber das nur am Rande. Fakt ist, dass sich die »Platte«, wie sie bei ihren Fans liebevoll genannt wird, bei Besuchern aus nah und fern, sehr großer Beliebtheit erfreut. Selbst auf Facebook findet man mehrere Gruppen dazu. Was natürlich auch bei den Ordnungshütern nicht unbemerkt blieb und dazu führt, dass rund um die Aussichtsplattform an den Wochenenden vermehrt kontrolliert wird.

Aber wir wollen uns ja eigentlich der Route widmen. Und als anständiger Redakteur startet man direkt vor dem MORITZ Headquarter in Ellhofen. Natürlich kann man die Route zum Beispiel von Backnang kommend auch an anderen Stellen starten, denn auch diese Tour ist ein klassischer Rundkurs.

Los geht's! Richtung Süden, damit wir gleich die Reifen warmfahren. Schon nach ein paar Kilometern durch den Wald, zwischen Lehrensteinsfeld und Oberheinriet, mit ein oder zwei schönen Kurven zum Eingewöhnen, warten zwichen Unterheinriet und Vorhof schon die ersten anspruchsvolleren Kurven. Vorsicht ist hier die Mutter der Porzellankiste, denn dieser Teilabschnitt ist zwar toll zum Fahren, aber auch immer wieder Unfallschwerpunkt für Unvernünftige. Auch im weiteren Verlauf Richtung Löwenstein sind teilweise doch sehr enge und unübersichtliche Kurven dabei – Fahrspaß pur – aber immer mit Vernunft.

Foto: Marcel Friedel

Durch Löwenstein fahren wir anständig, da die Anwohner an guten Wochenenden schon mal bis zu 10.000 Motorräder ertragen. Wären wir nicht gerade erst gestartet, gäbe es hier auch schon kulinarische Stoppmöglichkeiten mit toller Aussicht. Aus Löwenstein raus sind es nur knapp zwei Kilometer bis zur »Platte«, sollte sie denn je nach der Corona-Pandemie wieder geöffnet werden. Der Ausblick ist schon toll und zu normalen Zeiten kann man hier immer jemanden auf dem Moped treffen – nicht nur zur Sommerzeit! Wieder aufgesessen und weiter Richtung Stocksberg. Ein paar Kilometer später kommt man nach Prevorst. Auch das ist ein ziemlich häufig genutzter Kontrollpunkt der Polizei auf Geschwindigkeit und den Zustand der Bikes. An der Abzweigung mitten im kleinen Ort, entscheiden wir uns aber gegen die am häufigsten genutzte ehemalige Bergrennstrecke (in den siebziger Jahren) Richtung Gronau, und nehmen uns ein kürzeres kurvenreiches Sträßchen Richtung Stocksberg vor - einem der höchstgelegenen Erhebungen der Schwäbisch-Fränkischen Waldberge. Auf dem ca. 537 m hohen Berg wird bei Schnee im Winter sogar ein kleiner Lift für Wintersportler in Betrieb genommen. Am großen Waldparkplatz kann man sich auch hier gut mit anderen Bikern treffen. Aber wir sind ja noch relativ kurze Zeit unterwegs und wollen weiter zum nächsten »Berg«. Durch Nassach fahren wir zum »Juxkopf«, unweit der Gemeinde Spiegelberg. Mit 533 m minimal niedriger als der Stocksberg. Im Winter wohl sogar mit Flutlicht ausgestatteter Piste und im Sommer, dank der Hütte des Albvereins und dem angrenzenden Turm, beliebtes Ausflugsziel auch für Wanderer.

Ab jetzt orientieren wir uns Richtung Ebnisee und cruisen durch so wohlklingende Orte wie Oppenweiler, Mittelbrüden und Althütte. Schöne kurvige Strecken und NICHT die Bundesstraße. So erreichen wir, im Rems-Murr-Kreis angekommen, den Ebnisee. Ein Kleinod von Wald umgeben und nicht weniger bekannt unter den Bikern als die Löwensteiner Platte. Flugs am Kiosk geparkt und am südlichsten Punkt der Tour eine Pause eingelegt. Das geht natürlich nicht nur am Biker-Treff. Rings um den Ebnisee ist Gastronomie vertreten, allerdings muss man zum Einen oder Anderen schon ein paar Schritte zu Fuß gehen. Sogar ein Bootsverleih ist am Ufer zu finden und auch Baden ist hier erlaubt, was man nach der Hälfte der Strecke schon mal machen kann.

Erholt starten wir in die zweite Hälfte unserer Tour. Die nächstgrößere Stadt auf unserer Route ist Murrhardt. Bis dahin kommen wir aber an einigen interessanten Plätzen vorbei, wenn man vom Moped steigen will. Auf dem Navi taucht als nächster Ort Hinterwestermurr auf, aber auf dem Weg dorthin, passieren wir linker Hand die »Gallengrotte«, ein großartiges Schauspiel aus Felsen und Bäumen. Gutes Schuhwerk und etwa 30 Minuten benötigt man zum Erkunden dieses ruhigen Flecks, der nur knapp 300 m von der Straße entfernt liegt. Wer weiter fährt, kommt schon bald nach Vorderwestermurr und könnte hier nach rechts abbiegen, wenn er sich den Limes Wachtposten 9/104 ansehen will. Die Grundmauern wurden restauriert und sind gut erhalten. Falls nicht, Gashahn auf und ab nach Murrhardt. Eigentlich fährt man nur durch, wer aber möchte, kann sich nah bei der Strecke die evangelische Stadtkirche Murrhardt anschauen. Sie ging aus der Klosterkirche St. Januarius des im 9. Jahrhundert gestifteten Klosters hervor und besteht in ihrer heutigen Form seit dem 15. Jahrhundert. Die um 1230 angebaute Walterichskapelle gilt sogar als eines der bedeutendsten Beispiele für spätromanische Architektur in Südwestdeutschland. In der Nähe des Bahnhofs biegen wir ab und begeben uns auf eine der schönsten Teilabschnitte der Route. Auf den nächsten 10 Kilometern fühlt man sich fast wie im Urlaub, mit malerischen Gärten, Wäldern, kleinen Teichen bis nach Grab. Nein, schon richtig gelesen, der Ort heißt tatsächlich so, hat aber nichts mit einer Totenstätte zu tun, sondern leitet sich ab vom Limes-Graben und in knapp 500m Entferung vom Ort findet man einen rekonstruierten Teilabschnitt mit Pallisade.

Foto: Marcel Friedel

Unseren nächsten Stopp planen wir in Finsterrot, das wir entweder über Mainhardt oder die kleineren Ortschaften wie Altfürstenhütte erreichen. Rechts von unserer Fahrtrichtung liegt der »Finsterroter See«. Hier lässt es sich mit dem Motorrad fast bis zum See fahren. Am Restaurant mit Seeterrasse schlürft man einen Kaffee, genießt die Idylle (wer mehr Trubel sucht, fährt gleich weiter über Reisach und Weiler und kann am größten Stausee an der Strecke, dem Breitenauer See, eine Pause einlegen). Besonders der nächste Streckenabschnitt nach Reisach beinhaltet ein paar schöne Kurven und relativ neuen Belag! Ab Affaltrach geht es dann noch für ca. 20 Kilomter durch's Heilbronner Land mit Weinbergen und Hügeln vorbei an Dimbach und Grantschen. In Weinsberg kann man sich noch die Burgruine Weibertreu anschauen oder in den einen oder anderen Besen einkehren, bevor es die letzten Meter zum Ausgangspunkt zurück geht.

Routenfakten: Streckenlänge: Ca. 160 km, Höhenmeter fast 4.000 m, Straßenzustand: Größtenteils gut. In den Löwensteiner Bergen teils anstrengend durch schlechten Belag und Strassenschäden.