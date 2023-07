Wandern mit Buggy: Tipps für das gemeinsame Naturerlebnis mit Kleinkind

Für Eltern mit Kleinkindern kann es manchmal eine Herausforderung sein, das Wandern mit dem Komfort und der Sicherheit des Kindes zu vereinbaren. Wer eine Abwechslung zur Babytrage oder Kraxe sucht, findet eine praktische Lösung im Buggy, in welchem nicht nur das Kind, sondern auch Proviant, Wasser und Spielzeug sicher transportiert werden können. Auf was bei der Wahl des Buggys und der Strecke beachtet werden sollte sowie weitere Tipps sind nachfolgend zu finden.

Die Wahl des richtigen Buggys

Meist legt man sich nur einen Buggy zu. Deshalb ist vor dem Kauf gut zu überlegen, welcher Terrain damit meist befahren wird. Lebt man in der Stadt und ist eher seltener in der Natur unterwegs, eigenen sich Buggys, die zusammenklappbar sind und wenig Platz einnehmen – nicht nur für das Manövrieren auf dem Gehweg oder beim Ein- und Aussteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern auch beim Verstauen in engen Räumen wie Cafés oder Geschäften. Lebt man jedoch auf dem Land oder ist generell viel in der Natur, sind Buggys mit robusten Eigenschaften und Geländetauglichkeit zu empfehlen.

Passende Modelle hierfür umfassen:

Eine stabile und strapazierfähige Bauweise, der auf unebenem Gelände standhält

Verstärkte Rahmen und widerstandsfähige Materialien

Große, luftgefüllte Reifen, die eine bessere Federung und Stoßdämpfung bieten

Eine größere Bodenfreiheit, um Hindernisse leichter zu überwinden

Das bedeutet jedoch nicht, dass man mit einem Gelände-Buggy in der Stadt nicht zurechtkommt oder umgekehrt. Einzelne Ausflüge in der Natur lassen sich auch mit einem Buggy absolvieren, der aufgrund seiner kleineren, pannensicheren Räder aus Hartgummi oder Kunststoff für den Einsatz in der Stadt gedacht ist.

Die Wahl der Route

Es sollte eine Route gewählt werden, die genügend Pausen und Abwechslung für das Kleinkind bietet, aber auch Länge, das Gelände und der Schwierigkeitsgrad der Strecke sollten bedacht ausgesucht werden, um ein schönes Wandererlebnis zu gewährleisten. Nicht alle Strecken eigenen sich für die Wanderung mit Kinderwagen. Wohingegen Treppen ein überbrückbares Hindernis sind, da sich viele Buggys auch zusammenklappen und als Rucksack tragen lassen, sind zu steile und schmale Wege zu gefährlich. Für wen das die erste Wanderung seit Längeren ist, sollte allgemein mit einer kürzeren und weniger anspruchsvollen Route starten, zumal man auch mit mehr Gewicht unterwegs ist. Nach 1-2 Stunden sollte im besten Fall auch eine Pause gemacht und das Kind für mehr Bewegungsfreiheit aus dem Buggy genommen werden.

Sicherheit steht an oberster Stelle

Die Sicherheit des Kindes hat oberste Priorität. Deshalb sollte das Überqueren von schwierigem Gelände oder steile Abschnitte vermieden werden. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Punkte, die im besten Fall beachtet werden.

Sicherheitsgurt

Der Buggy sollte über ein zuverlässiges Gurtsystem verfügen, damit das Kind einen sicheren Halt hat. Fünf-Punkt-Gurte, welche den Oberkörper, die Hüfte und zwischen den Beinen sichern, sind hier besonders empfehlenswert. Vor jeder Wanderung sollte der Zustand des Gurts überprüft werden, gerade dann, wenn es sich vielleicht schon um ein älteres Modell handelt. Zudem sollte der Gurt richtig eingestellt und festgezogen sein, das Kind darin aber noch bequem sitzen können.

Sonnenschutz

Sonnenschutz ist beim Wandern mit Kindern für Klein und Groß wichtig. Da nicht jeder Buggy mit einem Sonnenschutz kommt, ist ein abnehmbares Sonnendach oder ein Sonnenschirm ein praktisches Extra. Darüber hinaus ist eine geeignete Kopfbedeckung sowie Sonnencreme nicht zu vernachlässigen. Dabei sollte mindestens LSF 30 gegeben sein, eine spezielle Kindersonnencreme ist jedoch nicht nötig, außer es sind bestimmte Unverträglichkeiten oder Allergien von Stoffen bekannt, die in Sonncremes enthalten sein können.

Schutz vor Insekten

Die Verwendung von Insektensprays können durchaus Sinn machen, um Stiche und Bisse zu vermeiden. Der Insektenschutz sollte aber auf alle Fälle für Kinder geeignet sein und keine schädlichen Chemikalien enthalten. Nach der Ankunft zu Hause empfiehlt sich dennoch ein Zeckencheck, denn jährlich kommen zunehmend mehr FSME-Risikogebiete in Deutschland dazu.

Allgemeine Tipps für die Wanderung mit Buggy

Vor Aufbruch, im besten Fall schon einige Tage zuvor, sollten die Wetterbedingungen überprüft werden. Besonders bei extremer Hitze ist Vorsicht geboten, bei Kälte oder schlechten Wetterverhältnissen sollte zum Wohle des Kindes auf die Wanderung verzichtet werden. Kleidung und Ausrüstung müssen entsprechend angepasst werden und ausreichend Wasser und Proviant dürfen nicht fehlen. Wechselkleidung für die kleinen Begleiter, Windeln, Feuchttücher und ein Erste-Hilfe-Set sind ratsam und können im Buggy problemlos verstaut werden.

Folgende Tipps können die Wanderung mit Kleinkind ebenfalls erleichtern:

Geschwindigkeit an die Gegebenheiten des Terrains anpassen und abrupte Bewegungen vermeiden

Während der Wanderung regelmäßig überprüfen, ob das Kind sicher im Buggy sitzt und noch angeschnallt ist

Auf markierten Wegen wandern und an die Regeln des Naturschutzes halten, d.h. keinen Müll hinterlassen und die Tier- und Pflanzenwelt respektieren

Fazit

Wandern mit einem Buggy kann eine fantastische Möglichkeit sein, die Natur gemeinsam als Familie zu erkunden. Mit der richtigen Vorbereitung und Beachtung einiger Tipps ist ein sicheres und angenehmes Wandervergnügen garantiert. Weit Reisen muss man dafür auch nicht.