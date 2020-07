Im Weingarten der Genossenschaftskellerei Heilbronn kann man den Sommer in vollen Zügen genießen. Eine traumhafte Lage ­inmitten von Weinbergen und ein Ausblick der sich von Neckarsulm über Erlenbach, Weinsberg bis hinauf ins Löwensteiner Tal erstreckt.

Im Weingarten Heilbronn kann man die Seele einfach baumeln lassen. Neben aufregenden Cocktails, ausgewählten Weinen und frisch gezapftem Bier gibt es eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken und Cocktails. Der Gaumen wird durch ein reichhaltiges Angebot an leckeren Speisen verwöhnt. Salate, Pizzas, Burger, Winzerfladen, Steaks und die klassische Grillwurst, von der Landmetzgerei Gollerthan aus Bad Rappenau, fehlen hier nicht.

Da sich der Weinmarkt ständig ändert und Themen Wie Wein-Tourismus, Erlebnis, Naturgenuss, Einkauf und Produktentwicklung eine immer größere Bedeutung bekommen, hat die Genossenschaftskellerei Heilbronn den populären Weingarten gegründet. Qualität steht dabei für die Kellerei stets an oberster Stelle. Der Verkaufs- und Veranstaltungsbereich hat an Qualität gewonnen und die Einkaufsfreude steigt. Bei unseren Planungen hatte der Tourismus einen hohen Stellenwert. Durch den neu gestalteten Weingarten wurde eine Plattform geschaffen, die mit ihrem coolen Sommerprogramm junge Gäste lockt. Von April bis September kann man von Montag bis Sonntag im Weingarten an langen Tischen die Tropfen des Hauses genießen und sich dazu an drei schicken Holz-Pavillons mit leichten Leckerbissen verwöhnen: Mit dem passenden Gläschen Riesling-Sekt dauert es nicht lang, und die Seele baumelt ganz entspannt. Einen großen Kinderspielplatz wissen insbesondere Familien zu schätzen. Bei schönem Wetter hat der Weingarten Heilbronn täglich geöffnet.

Weingarten Heilbronn

Binswanger Strasse 15 · 74076 Heilbronn

www.weingarten-heilbronn.de