Ravensburger Spieleland baut 2025 mit Scotland Yard eine Weltneuheit

Der Sommer 2025 wird besonders: Scotland Yard zieht als interaktive Fahrattraktion ins Ravensburger Spieleland ein. Eines der bekanntesten Spiele des blauen Dreiecks verspricht eine neue Attraktion zu werden, die es so noch an keinem Ort der Welt zu erleben gibt.

»Mit über acht Millionen verkauften Spielen in mehr als 50 Ländern gehört Scotland Yard zu den Ravensburger Bestsellern, da war schnell klar, dass die Umsetzung dieses Spiels etwas ganz besonderes werden muss«, erklärt Sieglinde Nowack, Geschäftsführerin des Ravensburger Spielelands. Im Sommer 2025 öffnet das Ravensburger Spieleland daher die Tore zu einer Weltneuheit! Interaktiv, abenteuerlich, fesselnd: In Hightech-Fahrzeugen tauchen bis zu sechs Besucher in die Welt von Mister X ein. Sie jagen als Detektive durch die Straßen Londons, verfolgen Spuren und beeinflussen mit eigenen Entscheidungen den Ausgang des Spiels. Auf ihrer Fahrt rauschen die Detektive zum Beispiel durch einen nebligen U-Bahnschacht in die Tiefe. Versteckt sich hier bereits ein Hinweis auf Mister X? Wer jetzt denkt, Mister X sei geschnappt, irrt sich. An verschiedenen Stationen gibt es weitere Hinweise, die immer wieder variieren, sodass keine Fahrt der anderen gleicht. Ob alle Indizien richtig gedeutet wurden, zeigt sich in der dunklen Gasse. In Nebelschwaden eingetaucht, sehen die Besucher in einem Schattenspiel wie Mister X geschnappt wird oder aber, für immer in den dunklen Gassen Londons verschwindet. Eine weitere Besonderheit der neuen Fahrattraktion sind die komplett autonom fahrenden Fahrzeuge, die ohne Schienen durch die Straßen gleiten sowie die Abwechslung von In- und Outdoor-Bereichen, die diese Fahrt zu einem noch nie dagewesenen Erlebnis macht. Mister X wird auf einer Strecke von 400 Meter gejagt und ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geeignet. Die neue Attraktion entsteht im Themenbereich »Entdeckerland«. Die Eröffnung ist im Sommer 2025 geplant.

Ravensburger Spieleland

Am Hangenwald 1, 88074 Meckenbeuren, www.spieleland.de, www.spieleland.de/feriendorf