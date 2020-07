»Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald!« Die Wienerwald-»Hendl« sind legendär. Mit Qualität und gutem Geschmack überzeugt das Restaurant sämtliche Hähnchen-Fans.

Schon seit 1969 ist das Wienerwald Restaurant aus Heilbronn nicht mehr wegzudenken. Die qualitativ hochwertigen Produkte helfen dabei; Hähnchen-Fans werden gut bedient. Das Wienerwald Restaurant an der Kreuzung Moltkestraße/Oststraße bietet selbstverständlich das weltberühmte Grillhendl frisch vom Grill, panierte Schnitzel, saftige Burger und frische Salate an. Dazu gibt es eine Vielzahl leckerer Snacks und Beilagen wie knusprige Pommes frites oder knackige Salate. Eilige können die Speisen im separaten Straßenverkauf mitnehmen. Gäste, die es vorziehen, in ruhiger Atmosphäre zu genießen, lassen sich im gemütlichen Lokal (70 Plätze) oder auf der großen Terrasse (50 Plätze) vom freundlichen Servicepersonal verwöhnen.

Das Franchise baut sich im Heilbronner Land immer weiter aus. Vier mobile »Hendl«-Wägen halten Stellung. Unter dem Motto »Hendl On Tour« sind die knusprigen Grillhendl in der Region unterwegs. Hier gibt es neben den frischen Hendln auch leckere Beilagen, verschiedene Dips und kühle Getränke. Der mobile Hendlwagen ist im Talweg in Offenau, in Frankenbach auf dem Lidl Parkplatz, in Bad Rappenau auf dem Parkplatz »Happy Shopping«, in Öhringen bei OBI und in Schwaigern auf dem Kaufland Parkplatz zu finden.

Zudem bedient neuerdings auch in Leingarten in der Eppinger Str. 23 ein Straßenverkauf hungrige Kunden. Die schon ausführliche Speisekarte des Restaurants wird immer wieder durch Aktionen erweitert. Alle zehn Wochen gibt es die »Lieblingswochen«. Themenbedingte Angebote sollen alte und neue Gäste ansprechen und ihnen Abwechslung bieten. Trotzdem bleiben viele bei ihren »Stamm«-Speisen, dem halben Hendl oder Schnitzel.

Wienerwald Heilbronn

Moltkestraße 48 · 74076 Heilbronn

Eppinger Straße 23 · 74211 Leingarten

Tel. 07131-161064 · www.wienerwald.de