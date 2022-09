Wiesn-Wochenenden im Skyline Park

Wenn der Spätsommer naht, heißt es wieder Hochsaison für die bayerischen Trachten. Ab 17. September und an drei Wiesn-Wochenenden in Folge werden endlich die Dirndl und Lederhosen wieder aus dem Schrank hervorgeholt. Denn eine traditionelle Tracht darf bei einem Besuch im Skyline Park zu den Wiesn-Wochenenden auf keinen Fall fehlen.

Dazu gehört auch der süße Duft von frisch gebrannten Mandeln oder einer frisch gedrehten Zuckerwatte am Stab. Für die richtige Wiesn-Stimmung wird den Besuchern einiges geboten: In Löwis Restaurant und den Gastronomie-Einrichtungen im Bayerischen Dorf können die Gäste typisch bayerische Köstlichkeiten schlemmen: Wei.würste, Brezen, Fleischpflanzerl und frisch gezapftes Bier vom Fass. Zünftig wird es, wenn die Blasmusik im Bayerischen Dorf aufspielt. Zudem sorgt Alleinunterhalter Sigi Eckl mit Schlagern und Oldies für Unterhaltung.

Natürlich dürfen rasante Fahrten im Breakdancer, in Achterbahnen und Karussellen bei einem abwechslungsreichen Tag nicht fehlen. Mit über 60 Attraktionen für gestandene Mannsbilder, fesche Mädels und den kleinen Trachtennachwuchs bietet der Skyline Park hierfür die perfekte Auswahl. Ob im 150 m hohen Allgäuflieger - dem höchsten Flugkarussell der Welt - den Blick über den Skyline Park und in die Berge genießen, im Sky Wheel mit über 100 km/h in die Tiefe zu rasen oder sich in der Wildwasserbahn eine Abkühlung abholen – hier wird der Spaßfaktor groß geschrieben. Wer es eher gemütlicher mag, genießt einen Rundumblick bei einer herrlichen Fahrt im Riesenrad.

Aufgepasst! Wer dieses Jahr zu den Wiesn-Wochenenden in vollständiger Tracht erscheint, erhält 50% auf den regulären Tageseintritt. Das gab’s noch nie! Tickets sind bereits jetzt schon im Online-Shop erhältlich. Alle Termin und Tickets gibt‘s auf https://www.skylinepark.de/wiesn/

Termine:

Samstag, 17. September 2022 | 9.30 – 18.00 Uhr

Sonntag, 18. September 2022 | 9.30 – 18.00 Uhr

Samstag, 24. September 2022 | 9.30 – 18.00 Uhr

Sonntag, 25. September 2022 | 9.30 – 18.00 Uhr

Samstag, 01. Oktober 2022 | 9.30 – 18.00 Uhr

Sonntag, 02. Oktober 2022 | 9.30 – 18.00 Uhr

Montag, 03. Oktober 2022 | 9.30 – 18.00 Uhr

Vergünstiger Tageseintritt für alle, die in vollständiger Tracht kommen:

Nur 20 € (ab 150 cm) anstatt 39,90 € bei Erscheinen in Tracht (Dirndl oder Lederhose)

Nur 15 € (110 bis 149 cm) anstatt 31,00 € bei Erscheinen in Tracht (Dirndl oder Lederhose)

Jetzt Tickets im Online-Shop auf www.skylinepark.de sichern.