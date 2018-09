»Der Ludwigs-Burger«

× Erweitern Foto: Better Taste Ludwigs-Burger

Egal ob Sportevent, Konzert oder Comedy-Show. Die MHP Arena in Ludwigsburg sorgt für das perfekte Ambiente und die Catering-Spezialisten von »Better Taste« unterstreichen das mit perfekten kulinarischen Erlebnissen.

»Wir heben das besondere Feeling der MHP Arena kulinarisch hervor und setzen vor allem auf Vielfalt, Genuss, Frische und Exklusivität«, heißt es von Seiten des Caterer. »Unser Foodkonzept – getreu dem Motto: ‘modern, lecker, kreativ und hochwertig‘ – reicht von herzhaft bis süß und verleiht jedem Gericht Eventcharakter.«

Das Team von »Better Taste« freut sich darauf, neue und frische gastronomische Akzente zu setzen, wie beispielsweise mit dem einzigartigen »Ludwigs-Burger«. Ein kulinarisches Highlight aus pulled pork mit Kraut im Laugenbun oder als vegetarische Variante mit pulled Räuchertofu, der eigens und speziell für die MHP Arena kreiert wurde.

Die Better Taste GmbH vereint grundsätzlich vier starke Marken unter einem Dach. Die Kernkompetenz liegt im kulinarischen Know-how im Catering für Events jeder Art und Größe, egal ob Private- oder Business-Catering, ob für 10, 100 oder 1.000 Gäste. Verpflegung 4.0 wird im »speisewerk« in Ludwigsburg greifbar. Auf 1200 Quadratmetern ist eine digitale Küche entstanden. Meet & work, chill & relax, network & lunch, private & business Events sind Bestandteile des umfangreichen Angebots der außergewöhnlichen Location. »Lunch & More« beliefert desweiteren seit 2007 Kindertagesstätten, Schulen, Mensen und Unternehmen in der Region mit Gerichten wie selbstgemacht. Dabei wird besonderer Wert auf frische und regionale Produkte gelegt, kurze Transportwege sowie eine große Speisenauswahl und exzellenten Geschmack.