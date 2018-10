Jägerhaus in Heilbronn

× Erweitern Jägerhaus

Die Waldgaststätte Jägerhaus feiert in diesem Jahr ihren 340. Geburtstag. Im Jahr 1678 von der Stadt Heilbronn gegründet, steht das beliebte Ausflugslokal seit jeher für gut-bürgerliche Gastlichkeit. Das Jägerhaus bietet die idealen Räumlichkeiten für viele Gelegenheiten, insbesondere für Weihnachtsfeiern. Natürlich wird der 340. Geburtstag im Jägerhaus auch gebührend gefeiert. Am 8. November sorgen die fünf Comedians Michael Eller, C. Heiland, Marcel Mann, Marten de Wall und Lukas Wandke im Rahmen der SPASSiX-Comedy- Nacht für einen äußerst unterhaltsamen Abend. In der Adventszeit lockt das Jägerhaus zudem mit Glühwein, Punsch, Waffeln, Weihnachtsgebäck sowie Weihnachtsbaumverkauf, Kerzen, Krippenfiguren und vielem mehr. Die Silvestergala wird von der Band »Limes Liner« musikalisch begleitet. Montags ist in der Waldgaststätte Jägerhaus ruhetag, ansonsten ist täglich von elf bis 22 Uhr geöffnet.

Waldgaststätte Jägerhaus, Jägerhaus 1, 74074 Heilbronn

Fon: 07131-176075, www.jaegerhaus-heilbronn.de