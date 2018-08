Banschi‘s Art in Mosbach

× Erweitern Banschi s Art Mosbach

Von außen wirkt die Buntsandsteinfassade der alten Turnhalle, in der früher der Ti Club untergebracht war, fast schon geschichtsträchtig. Innen dagegen ist alles offen, luftig und modern: Vorne befindet sich die Theke mit der köstlichen Auslage, hinten finden sich viele Sitzgelegenheiten, eine erhöhte Genießerlounge und sogar eine Empore, alles in schönen, warmen Farben und mit Lichteffekten.Auf eine Anregung des Mosbacher Kreistages hin wurde 2017 die Sanierung der alten Turnhalle beschlossen, in Zusammenhang mit der Einrichtung einer neuen Kantine für die Mitarbeiter des Landrates, die aber auch der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte - ein neues, gastronomisches Angebot in Mosbach mit zentraler Lage.

Den Zuschlag erhielt die Bäckerei Banschbach aus Aglasterhausen, die ihr Konzept einer Kombination aus Café, Bistro und Bar nun auch in Mosbach umsetzte - unter dem etwas moderneren Namen »Banschi‘s ArT«.Und das Konzept geht auf: Bereits am Eröffnungstag war der Andrang groß. Auch die feierliche Eröffnung durch den Landrat Dr. Achim Brötel verlief reibungslos. Natürlich gab es auch das eine oder andere Problem. »Das Besteck, das wir ursprünglich bestellt hatten, ist immer noch nicht angekommen«, erklärt Geschäftsführer Dominik Banschbach. »Wir hatten es zwar rechtzeitig bestellt, aber Lieferengpässe sind leider immer so eine Sache. Versprochen waren zwei Werktage, daraus sind inzwischen drei Wochen geworden.« Auch die Glasbrüstung der Empore wurde erst kurz vor knapp aufgebaut, letzte Malerarbeiten wurden verrichtet und es sind noch einige weitere Arbeiten nötig: Der Weg vor Banschi‘s muss frisch gepflastert werden, damit er zur neuen Inneneinrichtung passt und zugänglicher ist.

Von solchen Kleinigkeiten lassen sich Dominik Banschbach und sein Team allerdings nicht entmutigen, im Gegenteil.Im Vergleich zur Bäckerei in Aglasterhausen ist das Sortiment von Banschi‘s ArT noch einmal deutlich größer. Neben gewöhnlichen Backwaren, Kuchen, Tee, Kaffee, Biolimonade und einer großen Auswahl an Snacks verfügt Banschi‘s ArT auch über eine Weinkarte und bietet primär italienische Pasta sowie zwei Pizzen als warme Mahlzeit zwischen 14 und 20 Uhr an. Von 11.30 Uhr bis 14 Uhr wird das Tagesmenü, eine wechselnde Auswahl von vier Speisen, darunter immer eine vegetarische, angeboten. Darüber hinaus kann Banschi‘s ArT auch als Veranstaltungslocation für Hochzeiten, Betriebsfeiern oder andere Festlichkeiten gemietet werden - hier wird dann serviert, was der Kunde wünscht.Am Eröffungstag zieht Dominik Banschbach ein sehr positives Fazit: »Insgesamt hat alles sehr gut funktioniert, gerade für den ersten Tag. Natürlich ist das eine oder andere schief gelaufen, aber alles in allem hat es ziemlich gut geklappt.«