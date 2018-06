Besondere Bierspezialitäten aus der DINKELACKER BRAUWERKSTATT

× Erweitern Foto: Familienbrauerei Dinkelacker Carls Brauhaus Brauwerkstatt Dinkelacker außen Die urige Schanktheke ist ein echter Hingucker und verspricht höchsten Biergenuss.

Handwerkliche Biere brauen – das bedeutet für die Familienbrauerei Dinkelacker das Zusammenspiel von Kompetenz, Leidenschaft und besten regionalen Zutaten. Dabei genießen überlieferte Rezepturen im Sinne des Traditionsbewusstseins einen ebenso hohen Stellenwert wie neu entwickelte und ganz besondere Bierkreationen. In der DINKELACKER BRAUWERKSTATT erschaffen junge Nachwuchsbrauer und engagierte Braumeister außergewöhnliche Biere abseits des üblichen Sortiments. Diese innovativen Brauerzeugnisse werden an einer auffällig holzverkleideten Schanktheke verkostet, die über den Sommer bei unterschiedlichen Events und Gelegenheiten eingesetzt wird.

Der nächste Einsatz ist Freitag und Samstag auf dem Stuttgarter Heusteigviertelfest. Die Ziele der Brauwerkstatt: Die Förderung des innovativen Brauhandwerks sowie der Kreativität eigener Mitarbeiter und der direkte Austausch mit den Bierliebhabern beim Ausschank vor Ort. Auf aktuell vier innovative Biere können sich Besucher dabei freuen: das blumig-fruchtige »Hopfenwunder«, das exotisch-hopfige »1888 P.A.«, das fünffach gehopfte und besonders frische »Summer Ale« und das naturtrübe »Keller 24 alkoholfrei«. »Die Auswahl wird immer wieder variiert und angepasst. Je nachdem, wie lange der Vorrat reicht und was unsere Mitarbeiter als nächstes brauen, tauschen wir diese Biere regelmäßig aus“, freut sich Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker. „Die BRAUWERKSTATT ist eine interne Ideenschmiede und zugleich eine kreative Spielwiese. Dank unserer Eventauftritte und der Gespräche mit den Bierliebhabern erhalten wir wertvollen Input für unsere weitere Arbeit.“

Die BRAUWERKSTATT zum Anfassen

An vier Zapfhähnen schenken Braumeister und fachkundiges Schankpersonal die Biere aus gekühlten Fässern am Stand persönlich aus, beraten sachkundig und informieren über die jeweiligen Besonderheiten und Geschmacksnuancen. Ein besonderes Highlight bietet das BRAUWERKSTATT-Gewinnspiel, mit dem die Familienbrauerei die Meinung der Gäste zu den Neuheiten erfahren möchte. Der Gewinn beinhaltet pro Einsatztag eine Brauereiführung für vier Personen inklusive Bierprobe und Verköstigung in der Brauereigaststätte.

Brauwerkstatt Dinkelacker Innen An der urigen mobilen Theke der Dinkelacker Brauwerkstatt werden die Bierspezialitäten ausgeschenkt.

Die Brauwerkstatt vor Ort erleben

Die Dinkelacker BRAUWERKSTATT ist mit ihren Bierspezialitäten auf vielen regionalen Events vor Ort. Eine Auswahl:

29. Juni – 01. Juli: Heusteigviertelfest

20. – 21. Juli: Sonnenhof Aspach, 13. Heimspiel mit Andrea Berg

28. Juli: bei der Dinkelacker Brauereigaststätte in der Tübinger Straße anlässlich des Christopher-Street-Day Stuttgart

02. – 05. August: Sommerfest Stuttgart

11. – 12. August: Esslinger Zwiebelfest

31. August: Cannstatter Abendmarkt

08. – 09. September: Brauereifest der Familienbrauerei Dinkelacker

15. – 16. September: Feuerseefest