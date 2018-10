× Erweitern Café Roth BUGA-Zwerg Karl als Schokoladenversion

Passend zur anstehenden Bundesgartenschau Heilbronn 2019 bietet das Café Roth ganz besondere Köstlichkeiten an. Als Förderer kreierte die Traditionskonditorei eigens zur Bundesgartenschau leckere BUGA-Pralinen. Sie werden völlig ohne Konservierungsstoffe und komplett handwerklich hergestellt. Den kleinen Aufleger aus Marzipan ziert das Markenlogo der BUGA. Zartschmelzende Schokolade, vollmundiges Nougat, erlesene Nüsse - wer kann da schon widerstehen? Außerdem bietet das Café roth auch BUGA-Zwerg Karl als Schokoladenversion seiner selbst an - natürlich, ganz wie das Original, in blütenpink. Hierfür wird die neue Schokoladensorte Ruby verwendet, die nun endlich für Chocolatiers und Konditormeister in Deutschland und Österreich erhältlich ist. Die Kakaobohne Ruby ist von Natur aus rosa und schmeckt intensiv fruchtig mit frischen sauren Noten.

Café Roth, Lohtorstraße 41, 74072 Heilbronn

Fon: 07131-85904, www.das-roth.de