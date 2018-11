Das Alexandre lädt ein...

× Erweitern Alexandre Reultingen

Als »Café Bistro Bar« ist das »Alexandre« in französischem Stil für rund 300 Gäste eingerichtet. Das Alexandre bietet seinen Gästen eine typische Bistroküche mit knackigen Salaten und überbackenen Baguettes an. An Sonn- und Feiertagen gibt es Brunch. Wochentags beginnt der Morgen mit einem »vitalen bis rustikalen« reichhaltigen Frühstück und mittags überzeugt das Alexandre mit einem täglich wechselnden Mittagstisch. Zudem gibt es eine 14-tägig wechselnde à la Cârte-Karte, auch am Wochenende. Bei Kaffee und Kuchen lässt sich der Nachmittag mitten in Reutlingen entspannt verbringen. Ein Abend mit Freunden klingt mit frischen Cocktails, einem kühlen Bier oder einer hausgemachten Limo und leckeren Snacks aus, gerne auch bei den regelmäßigen Abenden mit rockiger Livemusk.

Alexandre Reutlingen

Marktplatz 20, 72764 Reutlingen, Fon: 07121- 371218, Mo.-Do.

von 8 bis 24 Uhr, Fr.-Sa. von 8 bis 1 Uhr, So. von 10 bis 24 Uhr

(Brunch am Sonn- und Feiertag von 10 bis 14 Uhr),

info@alexandre-welt.de, www.alexandre-welt.de