Das Waffelfabrikle Schefflenztal

× Erweitern Waffelfabrikle Waffel mit herzhaftem Topping

Waffeln sind klassische Süßspeisen – doch das müssen sie nicht sein. Harald und Inge Rehmann beweisen im Waffelfabrikle in Billigheim, dass Waffeln deutlich vielseitiger sein und zu jeder Mahlzeit funktionieren können.

Neues Konzept in altem Gewand: Bereits seit 200 Jahren wird im Haus Stahl/Tintenklecks in Billigheim Gewerbe betrieben, jetzt ist es zur Heimat des Waffelfabrikle geworden. Das Gebäude selbst befindet sich bereits seit 1999 im Besitz der Familie Rehmann, stand aber lange Zeit leer. Harald und Inge Rehmann verfügen über langjährige Gastronomieerfahrung und wollten ursprünglich ein Café eröffnen, entschlossen sich dann aber, es mit einem außergewöhnlichen Konzept zu versuchen. »Waffeln sind ein sehr emotionales Lebensmittel,« erläutert Harald Rehmann. »Die meisten Menschen kennen sie aber nur in der süßen Variante. Bei uns gibt es dagegen alles um die Waffel. Natürlich findet man bei uns die klassische, süße Form, sei es mit Puderzucker, Eis oder Früchten. Wir haben das Konzept allerdings ziemlich ausgeweitet mit verschiedenen rustikalen Teigen, zum Beispiel dem Kartoffelteig, und entsprechenden Belagen wie Schinken, Käse oder Gemüse. Dadurch können wir hier vom Frühstück über das Mittagessem und den Nachmittagskaffee bis zum herzhaften Abendessen alles bieten.«

× Erweitern Waffelfabrikle »Wado« und Eiskreationen

Neben süßen und pikanten Waffeln und besonderen Kreationen wie dem »Wado«, einer Fusion aus Waffel und Donut, bietet das Waffelfabrikle auch einen Eisverkauf. Besonders stolz ist Harald Rehmann nicht nur auf die selbst hergestellten Eiswaffeln, sondern auch auf das in Eigenproduktion entstandene Eis. »Wir bieten derzeit alle unsere Fruchtspeiseeissorten in einer Sahne-Milch-Kombination und nicht als Sorbet an.«

Egal ob herzhaft oder süß, verzehrt wird in einzigartigem Ambiente. Neben dem klassischen Straßenverkauf und dem Außenbereich gibt es den Schnellverzehrbereich, eine Lounge mit Sesseln und Büchern, die zum Verweilen einlädt, sowie einen vielseitig nutzbaren Eventraum. Das Waffelfabrikle ist mit der spezifischen Einrichtung und Gebäudegestaltung als Gesamtkunstwerk konzipiert. Bereits in kurzer Zeit erwies sich das Konzept »Waffelfabrikle« als großer Erfolg – fast aus dem gesamten MORITZ-Gebiet und darüber hinaus kommen Feinschmecker nach Billigheim, um Flair und Waffeln zu genießen. Das ist allerdings erst der Anfang, denn Harald und Inge Rehmann wollen das Waffelfabrikle zugleich als Franchise aufziehen und haben bereits Anfragen aus dem In- und Ausland erhalten. »Unser Franchise-Konzept ist einzigartig, weil wir ein Baukastensystem anbieten. Je nachdem, welche Möglichkeiten der zukünftige Franchisenehmer hat, kann er einzelne Elemente, etwa den Straßenverkauf oder den Schnellverzehrbereich, nach Belieben verwenden und damit wachsen. Für uns ist wichtig, dass man hinter dem Produkt steht und dass Gast und Gastronom Freude an der Waffel haben. Wir wissen noch nicht, wo das letztendlich hinführt, aber wir haben alle Weichen gestellt.«

× Erweitern Waffelburger Waffelburger

Waffelfabrikle ist ein äußerst schwäbisch anmutender Name – das ist kein Zufall. »Ich bin Schwabe und halte die schwäbische Fahne hier im Badischen hoch. Wir werden hier in Billigheim bald das schwäbische Hoheitsgebiet ausrufen und das Waffelfabrikle schwarz-rot beflaggen. Das soll aber natürlich nicht diskriminierend sein, schließlich ist meine Frau Badenerin und stammt aus Billigheim. Wir sind der Meinung, die Waffel kann Baden und Württemberg herzlich verbinden.«

× Erweitern Waffelfabrikle Waffelfabrikle-Inhaber Harald und Inge Rehmann

Waffelfabrikle Schefflenztal

Schefflenztalstraße 8, 74842 Billigheim

Fon: 06265-6329971,

www.waffelfabrikle-schefflenztal.de