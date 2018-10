Der November auf Burg Stettenfels

× Erweitern Adventsmarkt Burg Stettenfels Adventsmarkt auf Burg Stettenfels

Im November wird auf Burg Stettenfels wieder viel geboten. Für alle, die im Winter das Grillen vermissen, wird am 17. November der Grill angeworfen. Denn besonders in der kalten Jahreszeit erinnert einen etwas leckeres vom Grill an die schönen Erlebnisse des Sommers. Auch am 18. November darf geschlemmt werden, denn an den Sonntagen vor Weihnachten geben sich verschiedene Spitzenrestaurants aus der region die Klinke in die Hand, beginnend mit dem Restaurant an der Linde aus Neckarsulm. Und schließlich eröffnet am 30. November der große Adventsmarkt auf Stettenfels seine Pforten, bei dem Aussteller aus allen möglichen Bereichen vertreten sein werden.

Wintergrillen, Sa. 17. November, 17.30 Uhr

Lunch, So. 18. November, 11.30 Uhr

Adventsmarkt, Fr. 30. November bis So. 2. Dezember

Burg Stettenfels, Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de