Edel Dinieren und Feiern im Cavos

× Erweitern Cavos Stuttgart

Die Cavos Taverna ist bereits Kult. Wer unter der Woche richtig fein essen und dafür am Wochenende umso ausgelassener Feiern möchte, der ist beim »Party-Griechen« Cavos absolut richtig. Und das Konzept gibt den Betreibern recht. Um im Cavos einen Sitzplatz zu ergattern, sollte man an Wochenendtagen unbedingt vorab reservieren.

Mit 320 Sitzplätzen im Innenraum und ca. 180 Sitzplätzen auf der schönen Außenterrasse ist das Cavos nicht nur Stuttgarts größter Grieche, sondern auch das größte Restaurant der Schwabenmetropole.

Die Speisekarte bietet leckere Gerichte von Souvlaki für 12 € bis zu edlen Wildfanggarnelen für 33 €. Überhaupt sollten Fans von Meerestieren und Fisch unbedingt einmal im Cavos vorbeischauen – das Restaurant ist berühmt für seinen Fisch, der drei mal in der Woche fangfrisch ins Haus geliefert wird. Und das Cavos wäre doch kein richtiger Grieche, wenn es nicht den einen oder anderen Ouzo nach einer deftig-feinen Speise aufs Haus gäbe. Hier lassen sich die Betreiber nicht lumpen und geben pro Jahr satte 5000 Liter an ihre Gäste aus. Das lassen sich nicht nur Normalbürger schmecken. Der gute Ruf eilt der Taverna voraus, sodass man hier sogar den einen oder anderen Promi wie Robbie Williams oder Boris Becker antreffen kann.

× Erweitern Davos Stuttgart 2

Aber egal wie gefüllt der Geldbeutel ist, im Cavos findet jeder ein leckeres Gericht zu einem guten Preis. Deshalb ist eine telefonische Tischreservierung in jedem Fall an Wochenendtagen sehr zu empfehlen, denn seit Eröffnung ist das Restaurant jedes Wochenende ausgebucht. Dann kommen nicht nur hungrige, sondern auch feierfreudige Gäste in das Cavos. Nach dem Dinner wird gefeiert! Zum Start der Party werden so viele Papierservietten in den Raum geworfen, dass die Gäste kniehoch in Servietten stehen. Am Wochenende hat das Lokal Türsteher. Dann gibt es garantierten Einlass für den reservierten Tisch mit Essen. Wer später mitfeiern darf, wird, wie in jedem guten Club, vom Personal an der Tür entschieden.