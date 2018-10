Erneut Höchstnote im neuen RELAX Guide für das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

× Erweitern Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe Das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Der RELAX Guide 2019 ist soeben erschienen und wieder darf sich das 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe im Hohenloher Land über die Höchstnote von 20 Punkten und die begehrten vier Lilien freuen – und dies bereits zum neunten Mal in Folge. Das Spitzenhotel in Hohenlohe zählt seit Jahren zu den besten Wellnesshotels in Deutschland und ist übrigens das einzige, das mit einer 2-Sterne Gourmetküche auch kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnt.

„Diese Top Bewertung im wichtigsten Wellnesshotel-Führer Deutschlands ist eine wundervolle Bestätigung für die Leistung, die jeder von uns tagtäglich mit so viel Engagement erbringt”, so Hoteldirektor Jürgen Wegmann „Ich danke daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese fantastische Arbeit sowie ihre Professionalität, Freundlichkeit und Herzlichkeit, die in allen Bereichen unseres Resorts zu spüren sind”. Im Fokus steht natürlich das einzigartige 4.400 qm große Spa-Gebäude, zu dessen zehnjährigem Geburtstag im November 2018 eine glamouröse Gala gefeiert wird. Spa Managerin Gabriela Noschka freut sich daher sehr über dieses schöne “Geburtstagsgeschenk”: „Die Höchstnote im RELAX Guide bedeutet uns sehr viel – beweist sie doch, dass wir mit unserem Spa- Konzept alles richtig machen. Die gepflegte Spa- und Wellnesswelt und unser Fokus auf die hohe Qualität der Anwendungen, beispielsweise mit der hoteleigenen Wein-Wellness-Pflegeline SanVino, wurde offensichtlich auch von den anonymen Testern sehr geschätzt”. Großes Lob geht ebenso an die vier Restaurants des Resorts, die vom 2-Sternekoch Boris Rommel sowie vom stellvertretenden Hoteldirektor und Gastronomie Direktor Dominique Metzger geführt werden.

× Erweitern Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

So schwärmt der Relax Guide 2019 vom Friedrichsruher Resort:

Für höchste Ansprüche: Ein ruhevolles Schlosshotel, es ist gerade noch klein genug, um als romantisches Hideaway durchgehen zu können, und liegt in einer prachtvollen Parkanlage mit Kieswegen und Rosenbeeten, zudem nur einen Steinwurf vom Golfplatz entfernt. Das Hotel besteht aus einem kleinen Jagdschloss aus dem 18. Jahrhundert sowie vier weiteren Logiergebäuden. Jedes steht für einen eigenen Interieurstil, der Bogen spannt sich von englischem Landhaus über Laura Ashley bis hin zu geradlinig-schlichter Modernität (im Spa-Haus). Romantikern sei das Jagdschloss empfohlen, selbst wenn der Weg ins Restaurant oder in das Spa dann ein paar Schritte im Freien erfordert. Denn hier ist das Flair so wunderbar schlossig – wunderschöne Flure und Antiquitäten inklusive. Zimmer sind aus insgesamt acht Kategorien (DZ von 28 bis 180 m2) wählbar, mehrheitlich sind sie außerordentlich großzügig geschnitten. Der Wellnessbereich ist einnehmend geschmackvoll arrangiert, dazu gehören unter anderem feine Ruheräume, ein kleines Lady-Spa, mit hellem Granit ausgekleidete Pools und eine riesige, wunderbar ruhige Liegewiese. Die Behandlungen sind ausgezeichnet, täglich gibt es ein kleines Aktivprogramm, auch Yoga ist zu haben, die drei Saunen schließen nach großzügigen Öffnungszeiten um 21.45 Uhr. Auch die Mitarbeiter machen Freude, sie sind ausgesprochen gut geschult und achtsam. Schöne Restaurantterrasse mit Morgensonne, Frühstück in sehr guter Qualität, ausgezeichnete Küche bei feiner Tischkultur, beste Weinberatung. Edle Zigarrenlounge mit großer Auswahl an Puros. Valet Parking. Ungeeignet für Kinder. 88 Liegen, 132 Betten.

Der renommierte RELAX Guide ist der anerkannte, kritische Leitfaden für alle, die sich im umfangreichen Angebot der Wellnesshotels orientieren wollen. Insgesamt 1.325 Hotels wurden von den Testern anonym besucht und nach strengen, standardisierten Kriterien überprüft und bewertet. Dabei konnten nur zwölf Prozent mit zumindest einer Lilie ausgezeichnet werden; vier Häuser haben die Höchstnote erhalten. „Wiederum haben wir alle Hotels kritisch unter die Lupe genommen“, so der Herausgeber Christian Werner. „Wir haben wieder Liegen gezählt, Spa- Flächen vermessen, Poolwasser und vieles andere überprüft, alle Daten abgeglichen und die einzelnen Häuser nach einem klaren Schema bewertet.“ All das passiert beim RELAX Guide übrigens von Anfang an vollkommen unabhängig und ganz auf eigene Kosten. „Nur so können wir unabhängig berichten und ungeschminkte Kritik äußern“, unterstrich Werner.