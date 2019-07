Fleischmann überzeugt mit neuem Sommerspot

× Erweitern Fleischmann Steakhouse Sommerterasse

Fleisch ist die Leidenschaft im Fleischmann. Hier wird für die Steaks nur das beste Fleisch, ausgesuchte Stücke vom Black Angus, Hereford, Limousin, Charolais und vom amerikanischen Bison verwendet. Diese wunderbare Fleischauswahl wird auf dem sagenhaften Montague-Grill erhitzt, der bei bis zu 928° Celsius Hitze die Oberfläche Ihres Steaks sofort karamelisiert und es so besonders saftig hält. In diesem Sommer hält die Qualitätsgastronomie Fleischmann mit einer hauseigenen Terrasse ein besonderes einzigartiges Sommer-Highlight für Esslingen und die Region bereit. Herzstück des neuen Sommer-Spots wird der grosszügige Außenbereich mit dazugehörigem Außen-Grill und Bar, der vor allem bei Liebhabern von qualitativ hochwertigem Fleisch sowie frischem Fisch für Freude sorgen wird. Täglich frisches vom Grill, feine Tapas, ausgewählte Weine und erfrischende Cocktails bieten in elegant-urbanen Ambiente einen unvergleichlichen Genuss für alle Sinne. Definitiv das kulinarische Sommer-Highlight für Esslingen und die Region!

