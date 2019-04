Genuss-Edition zur Remstal Gartenschau ab sofort erhältlich

× Erweitern Genuss-Edition zur Remstal Gartenschau

Pünktlich zum Start der Remstal Gartenschau 2019 präsentiert das Remstal erstmals eine eigene Genuss-Edition. Das fünfteilige Getränkepaket besteht aus jeweils einem Rot-, Weiß- und Roséwein, einem Secco sowie einem alkoholfreien Getränk. Ein Glas mit Remstal Gartenschau-Logo gibt es noch oben drauf. Bei einer Pressekonferenz in den Räumlichkeiten der Fellbacher Weingärtner wurde die gesamte Edition vorgestellt.

Mit der Genuss-Edition möchte die Remstal Gartenschau ein unverkennbares Zeichen setzen und auf die Hauptmerkmale der Region aufmerksam machen: den Wein und das Obst. Unter dem Motto „... von hier“ machen die schmackhaften Tropfen deutlich, dass die Trauben und das Obst von Weingütern und Obstbauern aus dem Remstal stammen. Die Rotwein-Cuvée „Rot von hier“ ist vom Jahrgang 2016, die anderen vier Produkte sind aus der Ernte 2018. Ganz neu ist die Roséwein-Cuvée „Rosé von hier“, die aus Trollinger, Lemberger und Muskat-Trollinger besteht. „Die Genuss-Edition ist zum Verschenken und selber Genießen – und nicht nur für besondere Anlässe. Sie ist ein flüssiger, sehr gut schmeckender Gruß aus dem Remstal“, so Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull. Das liegt vor allem an der sehr guten Qualtität der Ernte aus dem vergangenen Jahr. „In dieser Genuss-Edition ist eine unglaubliche Geschmacksvielfalt enthalten, die den Besuchern und Remstälern einmal mehr zeigt, wie vielfältig unser Remstal ist. Die ausgewählten Produkte bereichern die Genussangebote der Remstal Gartenschau enorm“, betonte Thorsten Englert, Geschäftsführer der Remstal Gartenschau 2019 GmbH. Zahlreiche Winzer und Weingüter sowie Streuobstproduzenten waren an den fünf Genussprodukten beteiligt. Für die Auswahl der Wein- und Obstsorten traf sich in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Jury rund um den Genuss-Botschafter Dr. Günter Bäder. „Das Projekt hat mir und allen Beteiligten unendlich viel Spaß gemacht. Und dieses Zusammenwirken und die exzellente Qualität dieser Erzeugnisse sind Beispielhaft dafür, über welch außerordentliches Genusspotenzial das Remstal verfügt“, resümierte Bäder.

Der Gesamtpreis inklusive Glas liegt bei 40 Euro, bei Bedarf können die Getränke auch einzeln bei den Fellbacher Weingärtnern und in vielen Märkten und Fachgeschäften im Remstal erworben werden.

Genuss-Edition der Remstal Gartenschau

Weiß von hier, 7,50 €

Weißwein-Cuvée trocken Riesling | Kerner | Silvaner | Muskateller | Sauvignon Sari Weingut Dobler | Fellbacher Weingärtner eG | Weingut Heid | Weingut Idler | Weingut Mayerle Verschiedene, interessante, charaktervolle Rebsorten prägen diesen Weißwein aus Weingütern des Remstals. Es ist ein frischer, anregender, feinwürziger, geschmeidiger Begleiter zum Essen und Feiern. Eine Cuvée, die Spaß entfacht zum "unendlich genießen".

Rosé von hier, 6,50 €

Roséwein-Cuvée trocken Trollinger | Lemberger | Muskat-Trollinger Weingut Dobler | Weingut Bernhard Ellwanger | Fellbacher Weingärtner eG | Weingut Heid | Weingut Kuhnle Hochwertige Weine verschiedener Weingüter des Remstals wurden für diesen Rosé ausgewählt. Die Cuvée strahlt Frische, Eleganz und Fruchtigkeit aus. Ein Wein, der Lust macht auf das Remstal, die Verbundenheit der Gemeinden und die "unendlich genussvollen" Erlebnisse der Gartenschau.

Rot von hier, 8,88 €

Rotwein-Cuvée trocken Lemberger | Zweigelt | Dornfelder | Acolon | Cabernet Dorio | Cabernet Mitos Weingut Aldinger | Weingut Dobler | Weingut Bernhard Ellwanger | Fellbacher Weingärtner eG | Weingut Idler | Weingut Knauß | Remstalkellerei Dieser Rotwein vereint beste Rebsorten, Weine und Weingüter aus dem Remstal. Sie verbinden sich zu einer Cuvée, die Lust macht auf das Remstal und die Gartenschau. Ob am Tisch zu Hause, im Garten mit Freunden oder unterwegs – „natürlich miteinander“.

Prickelnd von hier, 7,50 €

Apfel-Birnen-Secco Apfel | Birne Schlossgut Hohenroden | Weingut Zimmer Auserlesene Apfel- und Birnensorten von den weitläufigen Obstwiesen des Schlossgutes Hohenroden in Essingen veredelte das Weingut Zimmer aus Kernen zu diesem prickelnd - fruchtig - leckeren Secco. Diese einzigartige perlende Kreation ist ein "unendlich attraktiver quirliger" Begleiter der Remstal Gartenschau. Erfrischend von hier, 8,50 €

PriSecco Apfel | Quitte | Blüte Alkoholfrei – vegan Manufaktur Jörg Geiger Der Duft der Rosen- und Holunderblüten, kombiniert mit dem Auszug der jungen Birkenblätter und aromatischer Kräuter verleihen dieser alkoholfreien Komposition Komplexität und Vielfalt. Für die Frische und natürliche Säure wurden Quitten und alte säurebetonte Apfelsorten – von hier – aus dem Remstal verwendet.