Hans im Glück Burgergrill Heilbronn

»So glücklich wie ich, gibt es keinen Menschen unter der Sonne!«, sagte Hans, nachdem er auf seinem Weg Schritt für Schritt Wertvolles gegen Wertloses eingetauscht hatte und am Ende leichten Herzens frei von aller Last war: Hans im Glück. Dieser Philosophie der Gebrüder Grimm hat sich das Münchener Franchise-Unternehmen gleichen Namens verschrieben.

Eine der deutschlandweit 64 Filialen befindet sich in der Sülmer City in Heilbronn und feiert im Januar seinen fünften Geburtstag. Der »Hans im Glück«-Burgergrill unterscheidet sich von anderen Burger-Restaurants schon allein durch die beeindruckende Inneneinrichtung. Der Gastraum ist durchzogen von Birkenstämmen, die ein Waldfeeling zaubern. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Interieur in Szene gesetzt, und dank eines ausgeklügelten Lichtkonzepts wird eine glückversprechende Stimmung erzeugt. Das Thema Glück zieht sich durch alle Bereiche. Gutscheine heißen Glückskarte und Strohhalme sind Glückshalme. Letztere bestehen zu Zweidrittel aus Zuckerrohr und zu einem Drittel aus Mineralien und Fasern und sind somit biologisch abbaubar.

Was das leibliche Wohl angeht, liegt der Fokus ganz klar auf Burgern in allen Variationen. Jeder Burger wird mit frischem Pflücksalat, roten Zwiebeln, sonnengereiften Tomaten und einer hauseigenen Sauce zubereitet. Die Burger bestehen zu hundert Prozent aus Rindfleisch oder Hähnchenbrust. Als Geheimtipp gilt der Geißbock-Burger mit Ziegenkäse und Feigen-Senf-Sauce. Zu allen Gerichten gibt es vegetarische und vegane Alternativen. Top ist auch die Getränkekarte, auf der sich viele tolle Cocktails finden, selbstverständlich auf Wunsch auch alkoholfrei. Vom 9. bis zum 13. Januar wird ausgiebig gefeiert: Fünf Tage zum Fünfjährigen. Mit DJs, Bands und täglich neuen Highlights.

Hans im Glück Burgergrill

Sülmerstraße 44, 74072 Heilbronn, Fon: 07131-6408223

www.hansimglueck-burgergrill.de