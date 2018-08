Restaurant DeSi- klassisch-modern ausgerichtet

× Erweitern Kevin Rudolph DeSi

»Die Küche des DeSi ist klassisch-modern ausgerichtet«, sagt Küchenchef Kevin Rudolph. Er ist seit vergangenem Herbst für die Ausrichtung des Restaurants im Tower des ZIEHL-ABEGG-Gebäudes verantwortlich. Regionale und mediterrane Gerichte stehen im Fokus, doch es gibt auch Ausflüge in die internationale Küche. Die Zutaten stammen weitgehend aus der Region.

»Kochen kann man nicht lernen, das muss man leben«, sagt Kevin Rudolph über seinen Beruf, »ich bin ja kein Apotheker geworden, der immer ein Rezept braucht.« Von der Pike auf gelernt hat der 1988 geborene Hohenloher natürlich schon – zunächst bei der Mutter, die selbst eine Ausbildung zur Köchin absolviert hat, dann von 2004 bis 2007 während der Lehrjahre bei Hans Kuhr im Schlemmerforum im Hangar in Crailsheim.

Während seiner Lehr- und Wanderjahre kochte Rudolph im Restaurant der Bergstation Nova Stoba in Gaschurn (Österreich), »pro Tag 400 bis 600 Mittagessen à la Carte«. Im Anschluss konnte er unter Tirols höchst dekoriertem Koch Martin Sieberer im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Trofana Royal erste Erfahrungen in der Sterne-Gastronomie sammeln. Beim internationalen Catering-Unternehmen Do & Co zog es ihn in die Welt: Sportveranstaltungen wie Formel-1-Rennen in Barcelona, ATP-Turnier und Skispringen in Kitzbühel oder Festspiele in Salzburg. Mittlerweile zum Sous-Chef International aufgestiegen, wirbelte Rudolph als »Fliegender Koch« in First und Business Class von Flugunternehmen, betreute Lounges für die Gesellschaft Emirates Airlines, verwöhnte Prominente auf ihren Yachten. Eineinhalb Jahre lang lebte er in London, ein Jahr lang in Mailand.

2014 zog Rudolph in die Heimat zurück. Bei der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall fand er, was er nach den vielen internationalen Erfahrungen gesucht hatte: »Die Möglichkeit, mit guten, regionalen Produkten zu arbeiten.« Den neuen Wind des jungen Küchenchefs schmeckten die Gäste in der Mohrenköpfle Gastronomie in Wolpertshausen und die Besucher bei zahlreichen Caterings – etwa in den Landesvertretungen in Berlin oder in Brüssel.

Kevin Rudolph beherrscht die regionale wie die internationale Küche. Diese Bandbreite kommt ihm als Küchenchef im Restaurant DeSi zugute.

Rudolph prägt die Küche im Restaurant DeSi. Wochentags wird ein Mittagstisch serviert, am Abend ergänzt eine wöchentlich wechselnde Karte mit saisonalen Gerichten das Angebot in dem öffentlichen Restaurant.