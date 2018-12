× Erweitern Boris Rommel Buch

Schon beim Durchblättern des 200 Seiten starken Kochbuchs »Kochen ist Leben« läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Zu jedem Rezept gibt es in dem hochwertig gestalteten Buch einen Warenkorb, ein Foto sowie hilfreiche Tipps zu Vorspeisen, Suppen, Zwischen- und Hauptgerichten, Desserts und Gourmetmenüs. Am Ende des Buchs steht eine Auswahl an Küchenutensilien sowie Tipps zum Anrichten und Einblicke in die Lieferantenliste, mit der Boris Rommel arbeitet. Der Sternekoch, 1984 in Karlsruhe geboren, machte seine Ausbildung im Restaurant Erbprinz in Ettlingen und kam über Spitzengastronomie wie das Restaurant Bareiss im Schwarzwald, das Colombi Hotel in Freiburg. Schlosshotel Bühlerhöhe, die Villa Hammerschmiede in Pfinztal und andere 2016 als Küchenchef nach Zweiflingen zum Wald und Schlosshotel Friedrichsruh. Das Fachmagazin der Hotellerie und Gastronomie »Rolling Pin« ernannte ihn zum »Aufsteiger des Jahres 2018«, dem »Oscar der Köche«.

Das Buch kostet 29,90 € Erhältlich bei der Heilbronner Stimme und im Online-Shop unter: https://shop.stimme.de