Landhotel Gasthof Krone in Eschental

In den Räumen des Landhotels Gasthof Krone in Eschental stimmt nicht nur das Ambiente, es sind vor allem viele liebenswerte Details, die wesentlich zum Wohlbefinden beitragen. Das Landhotel Gasthof Krone präsentiert sich modern und ebenso stilgerecht. Das erfahrene Service- und Küchenteam sorgt sich um das Wohlbefinden der Gäste. Das Landhotel Gasthof Krone hat über das Jahr verteilt immer wieder tolle Angebote für die Gäste. Jetzt, da die Sommerpause vorbei ist, gibt es wieder Tapas im »d’Stall«. Hier können die Gäste gemütlich den Herbst in der Weinstube »d’Stall« begrüßen. Seit September ist diese wieder von Donnerstag bis Samstag 18 bis 1 Uhr geöffnet.

