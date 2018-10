Neue Weinshow Württemberg in Heilbronn!

× Erweitern © Wein.Im.Puls - Junges Württtemberg. Wein Im Puls Wein.Im.Puls – Junges Württemberg

Am 10. und 11. November 2018 öffnet erstmals die Weinshow Württemberg in der Heilbronner Harmonie ihre Pforten. Am Samstag 10. November von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag 11. November von 12 bis 18 Uhr können sich die Besucher durch die Wein-Vielfalt aus Württemberg probieren. „Es ist für uns eine Besonderheit, zum ersten Mal die Weinshow zu veranstalten. Toll, dass gleich bei der Premiere über 50 Betriebe dabei sind“, so Christian Seybold, Organisator der Weinshow und Vorstand von Wein.Im.Puls – Junges Württemberg. Weingärtnergenossenschaften, Weingüter und Kellereien haben jeweils eine tolle Auswahl an Weinen für die Messebesucher zusammengestellt. Unter dem Motto "Probieren und direkt beim Winzer bestellen" werden auf der Weinshow besondere Kaufanreize für die Kunden geboten. Die Weinauswahl wird ergänzt durch vielfältige Genussaussteller, die passende Begleiter zum Wein wie Schokolade, Kürbiskerne oder Käse anbieten. Stärken können sich die Besucher bei den passenden Gerichten von Gastronom Marcel Küffner.

Die Weinshow bietet zudem ein umfangreiches Seminarprogramm für alle interessierten Weintrinker. Wer auf der Suche nach dem passenden Brot zum Wein ist, kann mit „Wildbaker“ Johannes Hirth auf Entdeckungsreise gehen. Zudem bieten auch die Württemberger Weinkönigin Carolin Klöckner und die Württemberger Weinprinzessinnen Anja Off und Laura Irouschek ein abwechslungsreiches Seminarprogramm. Sie möchten mehr über die Region, in welcher Ihr Lieblingswein wächst, erfahren? Dann machen Sie sich mit den Weinerlebnisführern Württemberg auf zum Regio Walk durch die Halle. „Es ist für alle Besucher sicher sehr spannend, die eigenen Sinne im Aromenparcours zu schulen. Wer kann in schwarzen Gläsern die Aromen richtig erkennen?“, so Mitorganisatorin Mara Walz. Erfahrene Weintrinker haben in der Verkostungszone die Möglichkeit, die Vielfalt der Rebsorte Weißburgunder aus Württemberg zu entdecken. Passend zur großen Weinverkostung ist im Eintrittspreis von 19 € auch das Ticket für den Öffentlichen Nahverkehrsbund HNV für die Hin- und Rückfahrt inbegriffen.

Das Ticket kann schon im Vorverkauf erworben werden, sodass das Auto problemlos in der Garage stehen bleiben kann. Vorverkaufsstellen: Ab dem 1. Oktober in den Kundenzentren des HNV in Heilbronn und in Öhringen (Mobiz) oder direkt bei Wein.Im.Puls per E-Mail.

Mehr Informationen:

Wein.Im.Puls – Junges Württemberg e.G.i.G.

Hirschbergstr. 2

74189 Weinsberg

www.weinimpuls-wuerttemberg.de/veranstaltungen

info@weinimpuls-wuerttemberg.de