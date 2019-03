Palmbräu braut Buga-Bier

× Erweitern Palmbräu Gruppenbild mit frisch eingebrautem Buga-Bier.

Die Eppinger Brauerei Palmbräu ist offizieller Genusspartner der Bundesgartenschau in Heilbronn. Die Hauptsorte der Eppinger Traditionsbrauerei, »Unser Bestes«, wurde Anfang März bereits mit zusätzlichen raffinierten Hopfengaben als offizielles und einziges »Buga-Bier« eingebraut. Der frühe Zeitpunkt des Einbrauens muss sein, damit das Bier bis zur Eröffnung der Bundesgartenschau seine volle Reife entfalten kann.

»Mit der Bundesgartenschau tut sich für die Brauerei Palmbräu ein neues Kapitel in der Geschichte auf. Erstmals sind wir Genusspartner und damit alleiniger Bierlieferant einer Bundesgartenschau«, befand Palmbräu-Geschäftsführer Lionel Berger. »Voller Freude haben wir damals die Entscheidung für uns angenommen und dies als großen Vertrauensbeweis in die Umsetzung der regionalen Partnerschaften seitens der Buga-Geschäftsführung in

Heilbronn gesehen. Gerne nehmen wir diese Herausforderung an und freuen uns auf die vielen Begegnungen mit den Gastronomen, die sich auf der Buga sicher auch alle bestens präsentieren werden und die vielen Veranstaltungen, die wir mit unseren ausgezeichneten Bieren bereichern dürfen«, so Berger. Heilbronns Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas übernahm denn bei der Vorstellung des »Buga-Biers« im Sudhaus auch gleich die Aroma-Hopfengabe mit einem speziell ausgesuchten feinen Aromahopfen. »Der Tettnanger Aromahopfen sorgt für eine ganz wunderbare Hopfennote. Zusätzlich wird ‚Unser Bestes‘ während der Lagerung im Eiskeller noch einmal kaltgehopft und erhält damit noch einen ganz besonderen Hopfen-Aromakick«, erklärte Lione Berger das Prozedere des Brauens und Reifens.

Das Pils wird mit einer Stammwürze von 12 Prozent und 5,3 Prozent Alkoholgehalt nach dem Reinheitsgebot gebraut. 175 Hektoliter groß ist der erste Sud. Viele weitere werden während der 173 Tage Bundesgartenschau folgen.

Mehr info unter www.palmbraeu.de