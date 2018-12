Pizza - die Gaumenfreude voller Geheimnisse

× Erweitern Bildquelle: pixabay.com Pizza

Wie groß ist die größte Pizza der Welt? Wer hat die Pizza Hawaii erfunden und woher kommt eigentlich das Wort "Pizza"? Hier haben wir sieben Fakten über die Pizza zusammengetragen, von denen die meisten wohl noch nie etwas gehört haben.

1. Größte Pizza der Welt hat mehr als 1.000 Quadratmeter Fläche

Die größte Pizza der Welt wurde laut dem Guinness-Buch der Rekorde im Jahr 2012 von Dovilio Nardi in Italien gebacken und hatte eine Fläche von 1.261,65 Quadratmetern: genug, um etwa zweieinhalb Basketballfelder darauf unterzubringen. Ihr Pizzabäcker taufte sie "Ottavia" nach dem Geburtsnamen des ersten Kaisers von Rom, Gaius Octavius, der später als Augustus in die Geschichtsbücher einging.

2. Käsereichste Pizza kommt aus Berlin

Auch die Deutschen sind in der Welt der Pizza-Rekorde vertreten. 2017 gelang es der Pizzeria Vadoli in Berlin-Charlottenburg in Kooperation mit pizza.de eine Pizza mit 111 verschiedenen Käsesorten zu backen. Die bis dahin sortenreichste Pizza brachte es auf 101 Käsesorten. Auf der Rekordpizza ist so ziemlich jeder Käse vertreten, der auf Käsetheken zu finden ist. Egal, ob Gouda oder Emmentaler, Pecorino oder Appenzeller, Gorgonzola oder Roquefort: Sie alle sind auf der "Pizza Centoundici Formaggi'" oder "111-Käse-Pizza" mit dabei.

3. Hamburger essen am meisten Pizza

Pizza ist in ganz Deutschland beliebt, aber es gibt auch deutliche regionale Unterscheide. Wie eine Emnid-Studie im Auftrag von pizza.de unlängst bekanntgab, werden die meisten Pizzen im Norden verzehrt und zwar in Hamburg. Vor allem die Pizza Salami und die Pizza Hawaii hat es den Hanseaten angetan. Die wenigsten Bestellungen verzeichnete der Pizza-Lieferant in Rheinland-Pfalz.

4. Die Tiefkühlpizza ist eine amerikanische Erfindung

Die Tiefkühlpizza ist heute das beliebteste und erfolgreichste Fertiggericht überhaupt. Ihre Geschichte beginnt relativ spät, nämlich erst in den 60er Jahren und zwar in den USA. Dort gehörten moderne Gefriertruhen und Gefrierschränke schon zur Standardausstattung gewöhnlicher Haushalte, als sie sich in Europa erst allmählich durchsetzen. Als erstes europäisches Land war es dann Italien, das selbst in großen Mengen vorgebackene Tiefkühlpizzen produzierte. Deutsche Hersteller folgten ab 1970.

5. Pizza Hawaii kommt aus Kanada

Ihr Belag lässt an das namensgebende Hawaii denken. Erfunden wurde die Pizza Hawaii allerdings fernab der sonnigen Inselkette im Pazifik, nämlich im kanadischen Bundesstaat Ontario. Es soll ein in Griechenland geborenen Kanadier namens Sam Panopoulos gewesen sein, der erstmals Schinken und Käse auf eine Pizza legte und diese dann als "hawaiianische Pizza" verkaufte.

6. Amerikaner essen am meisten Pizza

Und noch einmal USA: Die Amerikaner haben nicht nur die Tiefkühlpizza erfunden, sondern essen auch mehr Pizzen als die Bewohner irgendeines anderen Landes, einschließlich Italien. Mehr als drei Milliarden Pizzen werden Jahr für Jahr in den USA konsumiert. Beim Pro-Kopf-Verbrauch liegt jedoch ein anderes Land vorne, das eher selten mit Pizza assoziiert wird: Norwegen. Die Nordeuropäer verspeisen pro Jahr rund fünf Kilo Pizza.

7. Herkunft des Namens ist umstritten

Warum die Pizza eigentlich Pizza heißt, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Möglicherweise stammt das Wort vom langobardischen "pizzo" oder "bizzo" für "nicht belegt" ab und wäre dann dem deutschen "Bissen" verwandt. Einer anderen Theorie zufolge könnte das Wort aus dem Arabischen stammen und zunächst als "pita" ins Griechische übernommen worden sein, woraus die Italiener dann "pizza" machten. Wieder andere Vermutungen nehmen an, das italienische "pestare" für "zerkleinern", das auch in "Pesto" zu hören ist, sei der eigentliche Wortursprung.

Wie ungewöhnlich oder überraschend der eine oder andre Fakt über die Pizza auch erscheinen mag: An der Beliebtheit dieses Klassikers der internationalen Küche dürfte sich so schnell nichts ändern. Es gibt einfach zu viele leckere Sorten für jeden Geschmack.