Exzellente Kulinarik. Außergewöhnliche Show. Traumhaft schönes Ambiente: Vor fünf Jahren ging Radio Ton mit dem Radio Ton Gourmet Palast in die erste Spielzeit. In Zusammenarbeit mit zahlreichen regionalen Partnern hat sich die Veranstaltung zu einem Highlight in der Region etabliert und konnte bis heute mehrere zehntausend Besucher begeistern.

Dieses Jahr feiert der Radio Ton Gourmet Palast sein 5-jähriges Jubiläum. Viele internationale Künstler und vier der besten Sterneköche Deutschlands werden die Besucher auch in diesem Jahr wieder mit einer fulminanten Abendshow begeistern. Die regionalen Sterneköche Benjamin Maerz, Jürgen Koch, Hans-Harald Reber und Thomas Wolf sorgen mit ihrem exklusiven 4-Gänge Gourmet Menü für ein kulinarisches Feuerwerk. Gemeinsam machen sie den Radio Ton Gourmet Palast zu einem Festival der Sterneköche. In Kooperation mit Ralph Sun, dem künstlerischen Leiter des Friedrichbau Varieté in Stuttgart, hat der Radio Ton GourmetPalast ein erstklassiges Showprogramm mit hochkarätigen internationalen Künstlern zusammengestellt. Das Ensemble besteht im Jubiläumsjahr aus Künstlern, die aus Deutschland, Tschechien, der Ukraine, Mexiko, Schweden, Finnland, der Schweiz, Ungarn, Moldawien und Usbekistan kommen. Die diesjährige Spielzeit steht unter dem Motto »Casino Royal«. Hier können sich die Gäste nicht nur auf ein luxuriöses Ambiente, sondern auch auf einige Überraschungen freuen. »Der Vorverkauf hat bereits begonnen und die Verkaufszahlen liegen deutlich über dem Vorjahr. Einige Spieltage sind schon komplett ausgebucht, sodass in diesem Jahr mit einem neuen Besucherrekord gerechnet werden darf«, so die Geschäftsführerin von Radio Ton Christine Rupp. »Wir sind Deutschlands einziger Radiosender, welcher mit seinem gesamten Team eine so hochkarätige Veranstaltung stemmt – und das neben unserem täglichen Radiogeschäft. Ich bin wirklich stolz, dass sich alle so bedingungslos für den Erfolg dieser Veranstaltung einsetzen.«