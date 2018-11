Ratskeller Ludwigsburg - Unterhaltsame Showhighlights

× Erweitern Ratskeller Ludwigsburg Ratskeller Ludwigsburg

»Einen Ratskeller gibt es in jeder Stadt – aber den Ratskeller gibt es nur in Ludwigsburg«, bringt es Geschäftsführer Stavros Kouroutzidis auf den Punkt. Hier treffen kulinarische Köstlichkeiten auf kulturelle Kostbarkeiten. Ob als Restaurant, Eventlocation, Kultur-Standort oder Anlaufstelle Nummer eins in Sachen Hochzeitsfeierlichkeiten: Der Ratskeller überzeugt auf allen Ebenen. Ein spannendes Ambiente lädt die Besucher ein, den hektischen Alltag hinter sich zu lassen – ganz egal, ob bei einem guten Essen, einem gepflegten Glas Wein oder einer der zahlreichen Musik- und Comedy-Veranstaltungen im festlichen Kronprinzensaal.

Als neues Highlight im nächsten Jahr präsentiert der Ratskeller ab dem 5. Januar ein kulinarisches Comedy-Programm an gleich drei Abenden. Beim Schwabendinner mit absoluter Lachgarantie kitzeln die Ulknudel Leibssle, das Comedy-Duo Hillu´s Herzdropfas oder Christiane M., die in die Tiefen der schwäbische Äroddik hinabsteigt, das Zwerchfell ihrer Gäste ebenso gut, wie das an den Abenden kredenzte Vier-Gänge-Menü den Gaumen. Alle, die sich nicht bis ins nächste Jahr gedulden können, sollten sich den 9. Dezember im Kalender dick anstreichen. Denn an diesem Abend öffnet der Ratskeller die Tore zum ersten Teil der Nacht des Schreckens, einem vierteiligen Krimidinner, das sich um den mysteriösen Mordkomplott gegen Lord Ashtonburry rankt.

Wer in der besinnlichen Zeit eher nach ruhigen Klängen sucht, ist bei »Gonzo´s Friends« an der richtigen Adresse. Das Quartett lässt in gefühlvollen Coversongs an gleich drei Abenden den Spirit des Ausnahmekünstlers Gonzo meisterlich auf der Bühne aufleben. Freunde der gut »burgerlichen« Küche, können sich jeden Donnerstag beim großen Burgertag ein echtes Schmankerl schmecken lassen. Während jeden Dienstag am Casino Abend um den abendlichen Cocktail gespielt werden darf. »Alles kann – nichts muss«, unterstreicht Kouroutzdis abschließend den jungen Geist im Ratskeller.

Ratskeller Ludwigsburg, Wilhelmstraße 13

71638 Ludwigsburg, Telefon: 07141-2423020

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag

Di. bis Do. 11:00 bis 23:00 Uhr, Fr./Sa.: ab 11:00 Uhr, sonntags 11:00 bis 22:00 Uhr

www.ratskeller-ludwigsburg.de

