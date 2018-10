× Erweitern Schlosshotel Ingelfingen Das Schlosshotel in Ingelfingen

Im Herzen der Altstadt findet sich das Schlosshotel Ingelfingen. Im »Prinzessinnenbau« aus dem Jahr 1701 bietet es mit schicken Zimmern in sanften Farben hohen Komfort und persönliche Gastlichkeit. ausreichend Parkgelegenheiten sind in der öffentlichen Parkgarage vorhanden. Als besonderer Service stehen den Gästen dort rund um die Uhr vier Stromtankstellen zur Verfügung, zwei davon auf dem neu gestalteten Vorplatz des Schlosshotels und zwei in der Parkgarage. An die Tradition der Schlossküchen knüpft das Küchenteam heute an. Alle Speisen werden saisonal frisch und bevorzugt mit Zutaten von regionalen Erzeugern zubereitet. Die weitläufige Terrasse, malerisch eingebettet zwischen Schlosspark und Schlossmauern, ist von Frühjahr bis Herbst die heimliche Attraktion des Hotels. Das Team kümmert sich mit Blick fürs Detail um große und kleine Veranstaltungen, egal ob gemütlicher Abend mit Freunden, die Feier eines erfolgreichen Abschlusses mit Geschäftspartnern, Vereinsjubiläen, Familienfeiern oder Tagungen.

Schlosshotel Ingelfingen, Schloßstraße 14, 74653 Ingelfingen,

Fon: 07940-91650

www.schloss-hotel-ingelfingen.de