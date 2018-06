Stuttgart und die Umgebung kulinarisch entdecken

× Erweitern Flickr

Städte kann man auf vielerlei Arten erkunden. Während Sightseeing für viele Menschen einfach zu einem Städtetrip dazugehört, bevorzugen andere individuelle Stadtführungen mit geschichtlichem Hintergrundwissen.

Baden-Württemberg mit seiner Landeshauptstadt Stuttgart wird bei Touristen immer beliebter. Seit 2010 sind sowohl die Zahl der ankommenden Gäste als auch die der Übernachtungen konstant gestiegen. Im Jahr 2017 gab es dann einen neuen Rekord mit 21,5 Millionen Gästen und fast 53 Millionen Übernachtungen. Und das ist nicht verwunderlich, denn Stuttgart punktet mit einer großen Auswahl an Unterkünften, von denen aus man die Stadt erkunden oder Tagestouren in die Umgebung starten kann.

In kulinarischer Hinsicht ist die Region nicht nur für ihre feinen Weine bekannt, deren Trauben direkt im Herzen der Stadt wachsen, sondern auch für ihre Gourmetküche. Schließlich hat Baden-Württemberg in Sachen Sterneküche im deutschlandweiten Vergleich eindeutig die Nase vorn: Der "Guide Michelin" 2018 nennt bundesweit 300 Sterne-Restaurants - allein 74 davon sind in Baden-Württemberg. Jede Lokalität hat ihr eigenes Flair, sodass man die Vielseitigkeit der Region auch auf einem kulinarischen Rundgang erleben kann. Man sollte nur rechtzeitig einen Tisch buchen, denn viele Sterne-Restaurants sind lange im Voraus ausgebucht. Doch das Warten lohnt sich, wie die nachfolgende Auswahl an Sterne-Restaurants zeigt.

Doch Stuttgart kann man noch auf eine besondere Weise kennenlernen: über seine Gourmetküche. Schließlich wird in vielen Restaurants in Stuttgart und der Umgebung sternereif gekocht, und das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Le Cerf" im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Sternekoch Boris Rommel hat mit seinen 34 Jahren schon so einiges erreicht. Seit 2016 kocht er für das Restaurant "Le Cerf" und erhielt dafür in den zwei Jahren nicht nur seinen zweiten Stern im "Guide Michelin", sondern wurde auch vom Fachmagazin für Hotellerie und Gastronomie "Rolling Pin" zum "Aufsteiger des Jahres" gekürt. Auf der Speisekarte finden sich allerhand exquisite Gerichte aus der Haute Cuisine, die eine Fusion aus der französischen Küche mit regionalen Einflüssen sind. So kommen beispielsweise Wildkräuter aus dem hoteleigenen Bauerngarten zum Einsatz. Wer Wert auf regionale und hochwertige Produkte legt, der ist hier goldrichtig.

restaurant top air" am Stuttgart Airport

Dieses Restaurant befindet sich in einer besonderen Location: Nach eigenen Angaben ist das "restaurant top air" nämlich das einzige Sterne-Restaurant an einem internationalen Flughafen - und hält sich dort schon seit 26 Jahren. Sternekoch Marco Akuzun hat sich ähnlich schnell wie Boris Rommel in der Gourmetküche einen Namen gemacht und gilt als Perfektionist in der Küche. Beim Besuch im "top air" kann man ein Menü wählen oder sich die einzelnen Gänge à la carte selbst zusammenstellen. Auf den Teller kommen Lebensmittel wie das Simmentaler Rind, Loup de mer oder Thunfisch, wobei man sich auch nicht die Desserts entgehen lassen sollte. Das Sterne-Restaurant bietet zudem Kochkurse an.

"Hirschen" in Sulzburg

Sulzburg liegt zwar nicht in direkter Umgebung zu Stuttgart, doch ein Besuch im Restaurant "Hirschen" lohnt sich allemal. Hier wirkt mit der Köchin Douce Steiner die einzige Frau in einem Sterne-Restaurant in Baden-Württemberg. Bei der deutschen Köchin, die sich der französischen Küche widmet, ist der Genuss von Essen mit allen fünf Sinnen verbunden: Schmecken, Sehen, Riechen, Fühlen und Hören. In vielen Gerichten sind Fisch und Krustentiere die Hauptzutat und werden wahlweise im Menü oder à la carte serviert. Für März 2019 sollte man sich das Weinmenü in sechs Gängen vormerken, denn hier kommen die Winzer aus der Region zum Zuge.