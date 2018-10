× Erweitern Fotos: Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe Spa Bistro

Das 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe ist ein Ort der Ruhe und des Genusses. Das idyllische Anwesen in Zweiflingen bei Öhringen liegt herrlich im Hohenloher Land. Es ist umgeben von einer 4.400 m² großen Parklandschaft, die zum Spazieren und Abschalten einlädt.

Kulinarisch hat das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe einiges zu bieten. Inspiriert durch die Genießerregion Hohenlohe findet man hier regionale Speisen mit vielen Produkten heimischer Lieferanten. Bereits beim Frühstück werden diverse Käsesorten von der Dorfkäserei Geifertshofen angeboten und weitere Demeter-Produkte vom Hofgut Hermersberg lassen die Gäste genussvoll in den Tag starten. Diese Heimatverbundenheit zieht sich durch das gesamte kulinarische Konzept des Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe.

So findet man auf der Speisekarte des Gourmet-Restaurant Le Cerf (2 Michelin Sterne, 17 Gault&Millau Punkte) unter der Leitung von Küchenchef Boris Rommel Haute Cuisine, die gerne auch aus regionalen Produkten, wie zum Beispiel Mäusdorfer Landgockel, Hohenloher Weiderind oder Fischen von der Fischerei Mertz kreiert wird. Feinschmecker aus aller Welt können hier traditionelle Gerichte mit französischem Charme und regionalen Einflüssen genießen. Als besonderes Highlight gibt es im November ein exquisites Trüffelmenü. Wer sein Gourmet-Menü ganz privat genießen möchte, der kann am Chefs-Table in der Küche Platz nehmen. Getrennt durch eine Glasfront blickt man direkt auf die flinken Hände der Köche und kann sich die einen oder anderen Fingerfertigkeiten und Tricks der Profis abschauen. Wer die Speisen nachkochen möchte, hat nun auch die Möglichkeit das erste Kochbuch von Sternekoch Boris Rommel zu erwerben.

Veredelte regionale Klassiker gibt es in der gemütlichen Jägerstube. Saisonale Produkte aus der Region werden zu leckeren Gerichten verarbeitet und auch das Wiener Schnitzel kann man sich in herzlicher Atmosphäre schmecken lassen. Als besonderes Highlight kann man sonntags ein 4-Gang-Themenmenü genießen. Jeden Monat kreiert das Küchenteam ein wöchentlich wechseln des Menü zu saisonalen Themen, so zum Beispiel im November »Das Beste von der Gans«.

Den goldenen Herbst kann man wunderbar in der urigen Waldschänke erleben. Regionale Produkte und urige Gemütlichkeit, dafür steht die Waldschänke. Käsespätzle, Maultaschen oder Zwiebelrostbraten stehen hier im Vordergrund, aber auch die Steakkarte lädt zum Schlemmen ein. Je nach Jahreszeit bietet die Waldschänke besondere Highlights, so kann man bis Februar jeden Freitag einen genussvollen Fondueabend verbringen oder sich im November und Dezember mit geschmorter Bauernente verwöhnen lassen.

Nach einem erholsamen Tag in der Spa- und Wellnesswelt kann man sich im Spa Bistro ganz ungezwungen im Bademantel verwöhnen lassen. Traubenkernnudeln, knackige Salate oder leckere Wellnessdrinks runden den Spa-Besuch ab. Hier kommt das Beste aus der Genießerregion auf den Teller.