Waldgaststätte Jägerhaus in Heilbronn

× Erweitern Götz Buam Stimmung mit den Götz Buam.

Der kalendarische Frühling ist bereits eingeläutet. Ab 14. April geht es auch auf dem Jägerhausberg wieder los: Stimmung, Livemusik, gutes Essen und zu allem ein frisch gezapftes Bier: Was will man mehr? Die Heilbronner Waldgaststätte Jägerhaus hat eine über 340-jährige Tradition. Generationen von Gästen kennen und lieben das beliebte Ausflugslokal. Im Jahr 1678 von der Stadt Heilbronn gegründet, steht es seit jeher für gut-bürgerliche Gastlichkeit. Küchenchef Vasileios Aetos führt seit September 2016 die Geschäfte.

Das Jägerhaus bietet Raum für viele Gelegenheiten. ob private Feier im großen Saal, Geschäftsessen im bürgerzimmer, Klassentreffen im Jägerstüble oder Kindergeburtstag im Freien: 240 Gäste finden innen Platz, 600 Gäste im Freien. Montags ist Ruhetag, ansonsten ist täglich von elf bis 22 Uhr geöffnet. Zur Biergartensaison läuft ein vielseitiges Programm ab, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am 14. April öffnet der Biergarten mit Musik und Fassanstich, unterstützt von »Alexandra – Michaela«. Am 30. April wird ab 19 Uhr mit der Band »Limes Liner« in den Mai gefeiert.

Natürlich darf auch das Walpurgisfeuer nicht fehlen. Am 1. Mai geht‘s ab 14 Uhr gleich weiter mit den »Götz Buam« im Biergarten. Am 30. Mai ist Vatertag. Da wird traditionell gewandert. Wer Lust dazu hat: Um 11 Uhr ist Start am Jägerhaus-Parkplatz. Bis in den frühen Abend folgen weitere spannende Programmpunkte.

Vom 18. bis 23. Juni findet eine griechische Woche mit mediterranen Genüssen und Live-Musik statt. Am 3. und 4. August sorgt Harry Krüger beim Jägerhausfestival mit Schlagern für Unterhaltung, gefolgt von »Friends of Music«. Und am Sonntag lassen es die »Götz Buam« noch einmal krachen.

× Erweitern Jägerhaus Beliebter Treffpunkt für Jung und Alt inmitten des Stadtwalds.

Waldgaststätte Jägerhaus

Jägerhaus 1, 74074 Heilbronn, Fon: 07131-17 60 75

www.jaegerhaus-heilbronn.de