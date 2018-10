Wanderheim Füllmenbacher Hof: Familienbrauerei Dinkelacker sponsert neue Sitzbänke

× Erweitern Foto: Schwäbischer Albverein e. V. Katharina Heine Fuellmenbacher Hof Mit dem Dinkelacker Partymobil und ausreichend Speis und Trank war der gemütliche Ausklang des Tages gesichert

Dank der Unterstützung durch die Familienbrauerei Dinkelacker aus Stuttgart konnte der Schwäbische Albverein neue Sitzbänke an der Feuerstelle des Jugendwanderheims Füllmenbacher Hof (Gemeinde Sternenfels im Enzkreis) aufstellen. Insgesamt 3.300 Euro sponserte die Traditionsbrauerei für das Projekt. Und noch mehr: Zahlreiche ehrenamtliche Helfer, die jedes Jahr im Herbst das nahegelegene Naturschutzgebiet »Füllmenbacher Hofberg« pflegen, versorgte das Dinkelacker Partymobil am 29. September mit frischem Bier und gegrillten Würsten.

Vor Kurzem installierte der Schwäbische Albverein die gesponserten Sitzgelegenheiten beim Jugendwanderheim Füllmenbacher Hof. »Unsere Vereinsjugend ist seit jeher in diesem Wanderheim aktiv, und mit der Unterstützung der Familienbrauerei kann sie an der Feuerstelle auch wieder richtig vespern«, freut sich Jörg Dessecker, Leiter des Pflegetrupps des Schwäbischen Albvereins. Zudem kümmern sich seit rund dreißig Jahren zahlreiche Mitglieder mit viel Engagement um das nahegelegene Naturschutzgebiet: Jeden Herbst kommen rund vier Dutzend freiwillige Helfer des Albvereins zusammen, um den dortigen Berghang zu lichten, das Grünzeug für die Entsorgung auf Traktorenanhänger zu laden und abzutransportieren. Die Familienbrauerei Dinkelacker und der Schwäbische Albverein entschieden sich deshalb, den diesjährigen Einsatz der Helfer mit Speis und Trank zu belohnen. »Es freut uns, sowohl der Jugend des Albvereins mit neuen Sitzbänken als auch den tüchtigen Helfern mit unseren frischen Bierspezialitäten sowie weiteren Getränken und Grillgut aus unserem Dinkelacker Partymobil eine Freude zu machen. Die gute Zusammenarbeit mit dem schwäbischen Albverein für unsere gemeinsamen Ziele zum Erhalt unserer Heimat und der Förderung sinnvoller Projekte liegt uns sehr am Herzen«, erklärt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei.

Seit vielen Jahren eng verbundene Partner

Seit 2010 kooperiert die Familienbrauerei Dinkelacker mit dem Schwäbischen Albverein – als traditionsbewusstes und regional verwurzeltes Unternehmen unterstützt sie viele Projekte des Vereins im Großraum Stuttgart mit einem jährlichen Fördertopf in Höhe von 10.000 Euro und weiteren Zuwendungen. Dazu zählen unter anderem die Restaurierung und die Instandsetzung von Wanderwegen, Aussichtspunkten, Rast- und Freizeiteinrichtungen, Informationstafeln und Natur- sowie Kulturdenkmäler.