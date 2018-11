Weinachten vor Weihnachten: Lauffener Weingärtner laden wieder zur großen Adventsweinprobe ein

× Erweitern Lesestoff LESESTOFF: Rotwein Cuvée, DR3 Rotwein Cuvée trocken und Cuvée weiß gekeltert.

Die größte Weinprobierstube im württembergischen Unterland öffnet wieder ihre Pforten. Am Samstag, 1. Dezember 2018, lädt die Lauffener Weingärtner eG zu ihrer traditionellen Adventsweinprobe ein. Von 10 bis 17 Uhr bietet sich Weingenießern aus Nah und Fern die genussvolle Gelegenheit, mehr als 90 Weine und Sekte aus Lauffen und Mundelsheim zu verkosten. Darunter sind auch Faßproben und frisch abgefüllte Weißweine des großartigen Jahrgangs 2018 sowie der neu auf den Markt gekommene Lauffener LESESTOFF® DR3 in der Magnumflasche. Von der Vinitiative werden unter anderen der Lemberger und der mehrfach ausgezeichneten Sekt mit dabei sein.

„Die Adventsweinprobe ist aus unserem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Die seit Jahren zunehmende Resonanz zeigt uns, dass es richtig ist, unseren Kunden und Weinfreunden in ungezwungener Atmosphäre unser Vollsortiment zu präsentieren“, begründet Dietrich Rembold, der Vorstandsvorsitzende der Lauffener Weingärtner eG, die Traditionsveranstaltung. Als das „beste Direktmarketing“ durch den unmittelbaren Kundenkontakt bezeichnet Marian Kopp, der innovative Geschäftsführende Vorstand, die Adventsweinprobe im Wengertersaal von Württembergs bestem Weinerzeuger; auch beim Wein gelte die alte Philosophie vom „Probieren geht über Studieren“.

Kellermeister Michael Böhm verweist darauf, dass in Lauffen und Mundelsheim inzwischen 45 verschiedene Rebsorten angebaut werden, so dass eine große Vielfalt geboten ist und „für jeden Geschmack ein Wein oder Sekt dabei ist“. Er ist sehr gespannt, wie die Weinschlotzer die Weine des Jahrgangs 2018 beurteilen, der von vielen bereits als „großer Jahrgang“ gefeiert wird. „Die Roten liegen allerdings noch im Keller“, erklärt der Kellermeister.

Wie im Vorjahr wird ein Verkostungsbeitrag in Höhe von 10 € erhoben, der jedoch mit einem Einkauf ab 10 € verrechnet wird, so dass in diesem Fall die Adventsweinprobe kostenlos ist. In der Vinothek gibt es außerdem besondere Angebote, gerade für Weihnachten.