Weikonvent Dürrenzimmern

Schöne und stimmungsvolle Locations zum genussvollen Feiern oder Tagen in wein authentischer Umgebung sind in der Region Stuttgart nicht leicht zu finden. Der Weinkonvent Dürrenzimmern wollte das 2015 ändern. Die Weingärtner besonnen sich auf die klösterliche Vergangenheit von Dürrenzimmern und verwandelten bei der Komplettsanierung das genossenschaftsgebäude in ein »Weinkloster«.

Die strahlende Fassade, das Eingangsportal aus Eiche und der einladende Klosterhof des Weinkonvents sind visueller Vorgeschmack auf die lichtdurchfluteten und modern gestalteten Räume, die durch eine klare Linienführung und die elegante Kombination aus Eichenholz, Glas und Cortenstahl bestimmt sind. Die exklusiv ausgestattete Vinothek mit ihrem Tonnengewölbe zählt zu den 50 besten in Deutschland und erhielt dafür eine Auszeichnung. Bereits der offene Verkaufsraum lädt zum Wohlfühlen ein. Hinter ihm – durch eine Glasfront getrennt – liegt das Refektorium, ein stilvoll gestalteter Veranstaltungsraum mit langer Tafel für bis zu 16 Personen. Warme Farben umspielen den groben, dunklen Eichenholztisch, der aus dem Kelterbaum einer über 300 Jahre alten Weinpresse entstand. Gemütlich sitzt es sich in den stoffüberzogenen, gepolsterten Sesseln, die zu kreativen Meetings einladen. Für Präsentationen ist der helle Raum mit Leinwand, Beamer, Flipchart und Rednerpult ausgestattet. Durch lange, edle Stoffvorhänge kann er optisch geschlossen und verdunkelt werden.

Die ausgezeichneten Räume und Weine werden von außergewöhnlichen Veranstaltungen begleitet. Neben klassischen Weinwanderungen oder Weinproben mit Kellerführung finden jeden ersten Donnerstag im Monat ab 17.30 uhr coole »Afterwork«-Events statt. Frei gestaltbare »Weinabende « steigen nach telefonischer Anmeldung ab 19 Uhr. Solche spaßigen Weinabende können beispielsweise ein »Männerabend« mit schweren Rotweinen, saftigen Steaks und Live-Musik oder »Fisch & Wein« mit einem 8-Gang-Menü von frischem Fisch und Krustentieren, zubereitet von holländischen Köchen, sein. Für regelmäßige Feiern oder Einkauf im Weinkonvent Dürrenzimmern empfiehlt sich auch eine Club-Mitgliedschaft für 50 euro. Club-Mitglieder können exklusiv von Preisnachlässen auf Produkte und Events profitieren. Gesellschaften, die gerne ausgelassen feiern anstatt im kleinen Kreis zu tagen, können dies im großen Saal oder auf der stilvollen Empore des Weinkonvents. Für Events mit bis zu 60 Personen bietet sich die Empore mit ihren runden Tischen an. Eine mit modernen Geräten ausgestattete Küche steht bereit, um mit Partygästen und einem Caterer anzurücken.

Das Besondere: Auf Wunsch kann das gesamte Catering vom Weinkonvent Dürrenzimmern organisiert werden. Natürlich können sich die Gäste ihren Catering-Service auch selbst aussuchen. Sollte eine Feiergesellschaft aus mehr als 60 Gästen bestehen, findet sich im Großen Saal des Obergeschosses Platz für rund 100 Personen. Der Raum ist offen gestaltet und bietet den Besuchern eine entspannte Atmosphäre.

Weinkonvent Dürrenzimmern eG Meimsheimer Straße 11,

74336 Brackenheim-Dürrenzimmern

Tel.: 07135/9515-0,

www.weinkonvent-duerrenzimmern.de