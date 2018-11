× Erweitern Yan Sushi & Wok

Am Kaisers Turm, im sogenannten großen und kleinen »Kiesel«, hoch über den Dächern der Neckarstadt liegt ein gastronomisches Highlight von Heilbronn: Das chinesisch-japanische Spezialitätenrestaurant Yan Sushi & Wok. Es ist bundesweit das erste seiner Art und das größte asiatische Restaurant in Baden-württemberg. In der Kombination Größe und Angebotsvielfalt ist das chinesische Restaurant bundesweit führend. Aber ein typisches China- Restaurant ist Yan Sushi & Wok nicht. Drachen, Schirmchen und traditionelle chinesische Accessoires sind hier nicht zu sehen. Mit Blick über die Stadt finden hier mehr als 300 Gäste in drei ineinander übergehenden Restaurants Platz. Über die Sommermonate und an lauen Abenden stehen weitere 120 Sitzplätze auf der Dachterrasse zur Verfügung, die einen wunderschönen Panoramablick über ganz Heilbronn bietet.

Im Gegensatz zu den normalen China-Restaurants liegen bei Yan Sushi & Wok die Angebotsschwerpunkte neben der traditionellen Küche auch bei Weinen, Cocktails, Eis, Kaffee und Tee. Klassiker, wie Ente süßsauer gehören aber selbstverständlich auch zum umfangreichen Angebot. Doch an der offenen Küche mitten im Gastraum ist der Gast Küchenchef. Er kann sich aus einem Buffet nach eigenem Geschmack Fleisch, Meeresfrüchte, Gemüse u.a. Zutaten aussuchen, die dann ein Spezialitätenkoch vor seinen Augen frisch im Wok gekonnt zubereitet. Täglich werden durch Running-Sushi, Show-Cooking und ein günstiges Mittagsbuffet viele Gäste angelockt. Auf der Mittagsmenü-Karte wird auch das beliebte All-you-can-eat-Mittagsbuffet angeboten.

Gottlieb-Daimler-Straße 9, 74076 Heilbronn

Fon: 07131-2780458, www.yan-sushiundwok.de