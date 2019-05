Zum „Digital Leader“ in Heilbronn

× Erweitern Digital Leader HILL

Ab September startet der berufsbegleitende MBA-Studiengang Wirtschaftsinformatik mit einem industrieübergreifenden Fokus auf das Thema Digitale Transformation an der Hochschule Heilbronn. Das innovative Programm wurde gemeinsam mit regionalen Unternehmen initiiert und lehrt grundlegende sowie vertiefende Management-Kenntnisse vor dem Hintergrund des digitalen Wandels.

Der Studiengang richtet sich an (Young) Professionals mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung in allen Industriebereichen, die die digitale Transformation aktiv gestalten und sich zu „Digital Leaders“ entwickeln wollen. Der MBA ist hinsichtlich seiner inhaltlichen Ausrichtung und berufsbegleitenden Konzeption in der Region einzigartig. Durch die interdisziplinäre Ausrichtung des praxisorientierten Studiengangs werden klassische Managementkenntnisse mit aktuellen, relevanten Inhalten im Bereich digitale Transformation branchenübergreifend kombiniert.

Die nächsten Infoabende zu den berufsbegleitenden Studiengängen an der Hochschule Heilbronn finden am 25. Juni und 24. September 2019 statt.

Hochschule Heilbronn / HILL

Bildungscampus Nord, 74076 Heilbronn

www.berufsbegleitend-studieren.HN