42 Heilbronn ist eine private, kostenlose Programmierschule, gefördert von der Dieter-Schwarz-Stiftung. Sie gehört zum internationalen 42-Netzwerk mit 45 Standorten in 25 Ländern. Als ergänzender Baustein in der Hochschullandschaft zielt 42 darauf ab, Fachkräfte in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung, IT-Sicherheit, Game Development und Webentwicklung auszubilden. Das innovative Ausbildungskonzept verzichtet bewusst auf klassische Lehrbücher und setzt stattdessen auf projektbasiertes Peer Learning – ein Ansatz, der kontinuierlich weiterentwickelt wird, um den dynamischen Anforderungen der Tech-Welt gerecht zu werden. Der erste 42 Campus wurde 2013 in Paris gegründet. In Deutschland ist 42 neben Heilbronn auch in Wolfsburg und Berlin vertreten.

42 Heilbronn gGmbH, Weipertstr. 8-10, 74076 Heilbronn

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